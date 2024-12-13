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Ведущий "Холостяка" Решетник назвал "мечту каждого парня"

Пятница 13 декабря 2024 13:45
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Ведущий "Холостяка" Решетник назвал "мечту каждого парня" Григорий Решетник (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шоумен и телеведущий, звезда шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал о своей мечте, которая не связана с тем, что он делает сегодня.

В какой сфере Григорий хочет попробовать себя? Ответ на этот вопрос он дал РБК-Украина (проект Styler) за кулисами съемок развлекательного шоу Нового канала "Хто зверху?".

Где хочет попробовать свои силы Григорий Решетник?

Во время съемок ведущий впервые заговорил о желании попробовать себя в киноиндустрии. При чем, по словам звезды ТВ, в фильме представляет себя как в кадре, так и за кадром на руководящей должности.

"Я хотел бы сняться в кино. Вообще, думаю, мечта каждого парня, особенно творческой натуры - побыть Джеймсом Бондом. Я тоже, наверное, хотел бы сыграть «агента 007", - рассказал он.

Однако Решетник подчеркивает: "сейчас самые сильные Джеймсы Бонды - военные ВСУ".

"Думаю, ни одного киношного супергероя невозможно даже сравнить с нашими героями и героинями", - добавил ведущий Решетник.

Ведущий &quot;Холостяка&quot; Решетник назвал &quot;мечту каждого парня&quot;

Григорий Решетник (фото: Новый канал)

Григорий не против продюсировать или режиссировать фильмы.

"Был бы не против попробовать себя в разных ролях. Ведь я - дипломированный тележурналист и даже преподаю в университете. Очень надеюсь, что после нашей победы можно будет себя в этом попробовать", - говорит мужчина.

Он отметил, что сейчас в Украине восстанавливается сфера телевидения и кинопроизводства.

"Верю, что когда наступит долгожданный мир, то произойдет взрыв творчества. Я счастлив быть в этой профессии и делать полезные вещи. Работать над созданием контента, который немного поддерживает моральное состояние украинцев. И при этом иметь возможность помогать армии", - резюмировал участник шоу "Хто зверху?".

Напомним, недавно коллега ведущего "Холостяка" Леся Никитюк впервые снялась в большом кино.

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