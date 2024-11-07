Григорий Решетник: Я был классическим гадким утенком, который превратился в лебедя

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился мыслями по поводу "идеальности" своей семьи и рассказал, как ему удалось преодолеть детские комплексы. А также пофантазировал, каким видит себя через 20 лет.

В интервью РБК-Украина Решетник откровенно поделился историей своей борьбы с детской болезнью, рассказал, как ему удается совмещать карьеру с ролью любящего мужа и отца, а также признался, как война повлияла на его жизнь и семью.

Его харизма, уверенность и умение общаться с людьми сделали его одним из любимых телеведущих в Украине. Сам Григорий не боится говорить о своих чувствах, переживаниях и опыте. А еще он является примером патриота своей страны.

Григорий Решетник - известный телеведущий, шоумен, актер и режиссер. Он стал известным благодаря своей работе на украинском ТВ, а наибольшую популярность ему принесли такие проекты, как "Холостяк", "Холостячка" и "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

– У вас в детстве была болезнь, из-за которой даже развились детские комплексы. В чем была проблема и как вам удалось все же побороть их?

– Все из-за псориаза, который нельзя было вылечить. С двух месяцев до двенадцати лет. Он был по всему моему телу, и я выглядел как гадкий утенок. Где-то 70% тела были поражены разными ранами. Я рос таким гадким утенком. В школе слышал насмешку, что оказало большое влияние на мое восприятие себя и собственную самооценку. Но меня очень поддерживали родители, мне это очень помогало.

Григорий Решетник с "Холостяком" Александром Тереном (фото: пресс-служба СТБ)

Когда я вспоминаю те времена, мне страшно становится, ведь этот опыт был травматичным. Я прошел терапию у психолога, чтобы раз и навсегда больше не погружаться в эти воспоминания, это в прошлом. В частности по причине заболевания я не мог ходить в бассейн, не умел плавать. Но когда мой сын Ваня начал плавать, я решил тоже попробовать. Мне было уже 30 лет, но мне удалось научиться. Поэтому я стараюсь показывать людям, что можно становиться лучше, даже если жизнь бросает вызовы. Я кайфую от того, когда помогаю другим поверить в себя.

Я прошел долгий путь для достижения успеха, и иногда даже сам удивляюсь, сколько всего случилось в моей жизни. Например, чтобы стать ведущим проекта "Неймовірна правда про зірок", меня утверждали более полугода. Откровенно скажу, что до сих пор есть моменты, когда я в себе сомневаюсь.

– Медийный образ семьи Решетников достаточно "идеализирован". Насколько то, что видят ваши подписчики, соответствует тому, что есть на самом деле?

– Моя семейная жизнь удачная: прекрасная жена, отличные дети. Но часто люди предполагают, что это только образ, имидж.

Довольно часто слышу упреки в "идеальности" нашей семьи. Я не буду навязывать свой образ жизни другим, доказывать что-либо. Идеализированный образ нашей семьи в медиа - это то, что люди видят через экран, и, конечно, это только часть нашей жизни. Мы показываем счастливые моменты, нашу гармонию и любовь, но, как и в любой семье, у нас есть свои вызовы, о которых не всегда говорим публично.

Семью Решетников часто идеализируют (фото: пресс-служба СТБ)

Идеальность - это очень субъективное понятие. Что кажется идеальным для кого-либо, может быть совсем другим для другого человека. Мы всегда искренние, но важно помнить, что за любой картинкой стоит реальная жизнь со всеми ее нюансами. Конечно, ссоры мы в социальных сетях публиковать не будем.

Помню, как лет двенадцать назад, когда мы с женой только женились, я не скрывал ее от подписчиков. Тогда это было не очень модно среди известных людей - говорить о своих вторых половинках. Все думали, что это только для пиара или чего-то подобного. Но я сказал: "Нет, это моя жизнь". Я открыто заявил, что люблю свою жену, показал обручальное кольцо на пальце и так же откровенно рассказываю о наших детях.

Григорий Решетник с супругой Кристиной (фото: пресс-служба СТБ)

Я считаю себя ответственным мужчиной. Мои родители прожили вместе более 40 лет, и я вырос в любящей семье. Это для меня пример. Теперь мы воспитываем троих сыновей. Мы как родители хотим, чтобы наши сыновья воспитывались в любви и нежности. Мы не бьем их, не ломаем психологически, а наоборот - работаем над их развитием. Таким образом, споры в нашей семье - это нормальное явление. И мы работаем над нашими отношениями, чтобы они были лучшими. Я очень благодарен Кристине за ее мудрость, за ее любовь и вообще счастлив, что ее встретил. Моя жена - святой человек для меня.

Григорий Решетник с родителями (фото: пресс-служба СТБ)

– Как вам удается держать баланс между семьей и работой?

– Я стараюсь не распределять обязанности, а непосредственно участвовать в них. Несмотря на мой рабочий график, уделяю внимание сыновьям. Остаюсь дома с ними, мою посуду, убираю, выношу мусор - извините за детали. Мои дети очень быстро растут, поэтому хочу максимально насладиться моментом вместе с ними.

Думаю, если у человека есть желание, всегда можно найти время. Я беру детей на работу, им интересно смотреть, чем занимаюсь. Недавно мои сыновья дублировали мультик, берут пример с меня (смеется) . Меня как отца это очень радует. Я ведь 20 лет занимаюсь дубляжем. Это тот случай, когда радуешься за сыновей.

Сыновья Решетника озвучили мультфильм (фото: пресс-служба СТБ)

Сам Григорий тоже время от времени озвучивает мультики и фильмы (фото: пресс-служба СТБ)

– Вы как отец троих детей можете уехать из Украины. Не было мыслей сменить место жительства, перебравшись за границу?

– Нет, я однозначно планирую жить в Украине. После всего, что мы прошли, со всей преданностью люблю свою Родину.

Григорий Решетник с семьей (фото: пресс-служба СТБ)

Во время полномасштабного вторжения мы были в Украине вместе со своими маленькими детьми, мы не уезжали из страны. Мы переехали на полтора месяца в Ивано-Франковск, но как только ВСУ освободили Киевскую область, мы вернулись вместе с женой и начали реализовывать свои проекты. Основали благотворительный фонд.

В первые месяцы полномасштабного вторжения Решетники активно волонтерили (пресс-служба СТБ)

Эмоционально тяжело, но мы точно будем жить здесь. И мои внучки и внуки узнают, насколько Украина велика и как она прекрасна, какой путь она прошла.

– Чем вы планируете заниматься, скажем, через 20 лет?

– О, у меня много планов! Я еще молодой и довольно амбициозный 40-летний мужчина (смеется).

Во-первых, планирую воспитывать своих внуков. Надеюсь, что мои сыновья подарят мне отличных внуков и внучек. Во-вторых, хочу своим примером вдохновлять их на реализацию собственных проектов. И верю, что даже через 20 лет, гуляя по набережной, буду встречать юных поклонников и поклонниц проекта "Холостяк". И с удовольствием пообщаюсь с ними через 20 лет!

Григорий Решетник с супругой и детьми (фото: пресс-служба СТБ)