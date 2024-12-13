Ведучий "Холостяка" Решетнік назвав "мрію кожного хлопця"

Український шоумен і телеведучий, зірка шоу “Холостяк” Григорій Решетнік розповів про свою мрію, яка не пов’язана з тим, що він робить сьогодні.

У якій сфері Григорій хоче спробувати себе? Відповідь на це питання він дав РБК-Україна (проект Styler) за лаштунками зйомок розважального шоу Нового каналу “Хто зверху?”.

Де хоче спробувати свої сили Григорій Решетнік?

Під час зйомок ведучий вперше заговорив про бажання спробувати себе в кіноіндустрії. При чому, за словами зірки ТБ, у фільмі уявляє себе як у кадрі, так і за кадром на керівній посаді.

“Я хотів би знятися в кіно. Взагалі, думаю, мрія кожного хлопця, особливо творчої натури - побути Джеймсом Бондом. Я теж, напевно, хотів би зіграти “агента 007", - розповів він.

Однак Решетнік підкреслює: "зараз найсильніші Джеймси Бонди - військові ЗСУ".

“Думаю, жодного кіношного супергероя не можливо навіть порівняти з нашими героями та героїнями”, - додав ведучий Решетнік.

Григорій Решетнік (фото: Новий канал)

Григорій не проти продюсувати чи режисирувати фільми.

“Був би не проти спробувати себе в різних ролях. Адже я - дипломований тележурналіст і навіть викладаю в університеті. Дуже сподіваюся, що після нашої перемоги можна буде себе в цьому спробувати", - каже чоловік.

Він зауважив, що зараз в Україні відновлюється сфера телебачення та кіновиробництва.

“Вірю, що коли настане довгоочікуваний мир, то відбудеться вибух творчості. Я щасливий бути в цій професії та робити корисні речі. Працювати над створенням контенту, який трішки підтримує моральний стан українців. І при цьому мати можливість допомагати армії", - резюмував учасник шоу “Хто зверху?”.