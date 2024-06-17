Ведущий 1+1 признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки и имеет ли бронь от мобилизации

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По словам Сеничкина, от мобилизации у него брони нет. Сейчас он планирует стать на воинский учет.

"Я сейчас занимаюсь вопросом учета, вопросом сбора документов, потому что я прописан в другом месте, здесь я проживаю. Мне надо оборудовать эти вопросы. В случае чего - я готов", - признался телеведущий.

Звезда говорит, что морально проработал мысль, что он может оказаться на фронте.

"У меня военного опыта нет. Я не приходил кафедру в свое время. Соответственно представления такого нет. Поэтому этому надо учиться. Если мобилизуют, то буду учиться", - сказал Руслан.