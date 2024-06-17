UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ведучий 1+1 зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки і чи має бронь від мобілізації

Руслан Сенічкін (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий 1+1 Руслан Сенічкін відповів, чи піде захищати Україну на фронт, якщо отримає повістку, і чи має бронь від мобілізації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Аліні Доротюк.

Деталі

Зі слів Сенічкіна, від мобілізації у нього броні немає. Зараз він планує стати на військовий облік.

"Я зараз займаюся питанням обліку, питанням збору документів, Бо я прописаний в іншому місці, тут я проживаю. Мені треба обладнати ці питання. У разі чого - я готовий", - зізнався телеведучий.

Зірка каже, що морально пропацював думку, що він може опинитися на фронті.

"У мене військового досвіду немає. Я не приходив кафедру свого часу. Відповідно уяви такої немає. Тому цьому треба навчатися. Якщо мобілізують, то буду навчатися", - сказав Руслан.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
1+1Зірки шоу-бізнесуМобілізація в Україні