Ведущая-предательница Снежана Егорова назвала дочь в честь Пушкина

Почему Егорова назвала дочь в честь Пушкина

"Свою дочь - Александру Сергеевну, я назвала так в честь АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА!!!", - выдала Егорова, подчеркивая, что не может "изменить своим корням".

Однако это заявление вызывает по меньшей мере недоумение. Речь идет о младшей дочери ведущей Александре.

Снежана Егорова с младшей дочкой (фото: t.me/lav_i_na/20462)

Впрочем, ее отец - украинский режиссер Семен Горов, а не Сергей, как можно было бы ожидать из "отчества" Сергеевна.

Поэтому тезис о "чести Пушкина" выглядит странным - и не совсем логичным.

Общается ли Александра Егорова с мамой

Младшая дочь скандальной телеведущей-пропагандистки и Семена Горова Александра уже длительное время живет в США.

В отличие от своей старшей сестры, актрисы Стаси Ровинской, которая принципиально разорвала любые связи с матерью из-за ее пророссийской позиции, Саша до сих пор поддерживает с ней общение.

Александра Егорова (фото: t.me/lav_i_na/20462)

В Штатах Александра успела устроить личную жизнь - вышла замуж за музыканта американской группы Golden Animals Томми Эйзнера, старшего ее на 12 лет.

Горов рассказал, что дочь искренне проникается ситуацией в Украине и даже хотела присоединиться к помощи лично. Однако он посоветовал ей оставаться за океаном.

"Она хотела ехать и помогать. Я сказал: "Ты можешь помогать и оттуда. Здесь надо все-таки быть более подготовленным, чем просто с добрым сердцем", - рассказывал он.

Александра Егорова и Семен Горов (фото: instagram.com/sashayegorova)

Что Стася Ровинская думает о матери

Актриса и телеведущая Стася Ровинская, которая с начала полномасштабной войны живет в Нью-Йорке, не скрывает: ей больно от публичных пророссийских заявлений ее матери.

Та известна отрицанием очевидного и даже отказом верить собственным детям.

Ровинская признается - пытается абстрагироваться от того, что говорит Егорова, но все же есть вещи, которые затрагивают по-настоящему.

Особенно - когда Снежана публично вспоминает дочь или ее детей.

Снежана Егорова и Стася Ровинская (фото: instagram.com/snezha_egorova)

"Я не реагирую, если честно. У меня нет с ней никакого общения. Мне не интересно даже, что у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает втягивать меня. Последний раз, что я где-то увидела, какое-то было сообщение, где фотографии со мной, и что меня пытаются запугать и моих детей", - делилась Стася.

Несмотря на полное отсутствие контакта с матерью, Ровинская с теплотой говорит о младших братьях и сестрах.

Особенно - о 14-летнем Иване, которому удалось побывать у нее в США. По словам актрисы, она очень скучает по родным, которых не видит часто, и именно эти отношения для нее настоящие и важные.

Что известно о Снежане Егоровой сейчас

Еще в феврале 2022 года, когда Путин заявлял о "присоединении" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Снежана Егорова публично демонстрировала радость.

А когда Россия начала полномасштабное вторжение, ведущая, которая еще с 2021 года живет в Турции, попыталась сделать вид, что "передумала".

Снежана Егорова (фото: t.me/lav_i_na/20462)

"Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро", - писала она, даже извиняясь за то, что "поддалась на российскую пропаганду".

Однако долго в "новом образе" Егорова не продержалась - быстро вернулась к старой риторике: начала снова критиковать Украину, распространять российские фейки и насмехаться над теми, кто защищает украинский язык.

Особенно досталось женщинам Украины, которых ведущая публично оскорбляла, называя "папуасками".

Подобные высказывания звучали в ее бурных монологах о войне, во время которых она даже предлагала "гнать всех украинцев на фронт".

Снежана Егорова (фото: t.me/lav_i_na/20462)

Егорова, родившаяся в Новой Каховке и десятилетиями строившая карьеру в украинском телевидении, в последнее время стала известна прежде всего громкими заявлениями.

Она убеждена, что "открывает людям глаза на правду" - правда, в ее исполнении эта "правда" выглядит как прославление РФ и пренебрежение ко всему украинскому.