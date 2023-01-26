Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником...

Почему Россию ассоциируют с медведем

Бытует мнение, что медведь олицетворяет Россию, потому что именно этих животных много на ее территории. Доля правды в этом действительно есть. Но она не стала решающей в том, почему на мировой политической арене РФ представляют этим хищником.

Дело в том, что московиты всегда имели агрессивную политику по отношению к другим народам. Частые войны и посягательства на чужие территории создали для них "репутацию" грубых и неуклюжих существ.

В конце XIX - начале XX века по всему миру в политической карикатуре начинают массово изображать Российскую империю в виде медведя. Этим авторы хотели подчеркнуть грубость и несуразность россиян. Ибо именно этот хищник часто в сказках является символом тупости и неуклюжести. Это животное любит запугивать других своей силой.

Карикатура "Последняя китайская стена" (скриншот)

Одной из самых ярких иллюстраций в подтверждение этой теории является карикатура "Последняя китайская стена", созданная в 1901 году.

На нем русский медведь с саблей стоит напротив Японии, Германии, Франции, Италии, Австро-Венгрии, Великобритании, США, Турции и Испании, которые держат винтовки с примкнутыми штыками, за которыми сидит Китай. Это рефлексии авторов того времени на военный конфликт на Дальнем Востоке.

Карикатура на царскую Россию, 1903 год (скриншот)

Еще одна столетняя яркая карикатура на Российскую империю. На ней немецкий орел и русский медведь отдыхают после трапезы в Китае. Ее название "Кто первый пришел - тот первый обслуживается". Россия ест из миски с надписью "Маньчжурия" в китайском ресторане. Рисунок был создан в 1903 году.

Карикатура на Российскую империю, 1900 год (скриншот)

В этой карикатуре художники показали разжигание конфликта в Африке в начале прошлого века. Название рисунка - "Осторожность московитов". На ней видим, как русский медведь настороженно смотрит на большой улей с надписью "Британский улей с медом. Герат". Карикатуру создали в 1900 году.

Как видим, ни на одной из этих рисунков медведь не олицетворяет силу, мощь или власть. А наоборот - неуклюжесть и несуразность.

Обложка американского журнала Puck, 1904 (скриншот)