Ведмідь - не символ сили! Ось чому насправді Росію асоціюють із цих хижаком...

Чому Росію асоціюють із ведмедем

Побутує думка, що ведмідь уособлює Росію, бо саме цих тварин багато на її території. Частка правди у цьому справді є. Але не вона стала вирішальною у тому, чому на світовій політичній арені РФ представляють цим хижаком.

Річ у тім, що московити завжди мали агресивну політику до інших народів. Часті війни та зазіхання на чужі території створили для них "репутацію" грубих та незграбних істот.

У кінці ХІХ - початку ХХ століття по всьому світі у політичній карикатурі починають масово зображати Російську імперію у вигляді ведмедя. Цим автори хотіли підкреслити грубість та недолугість росіян. Бо саме цей хижак часто у казках є символом тупості й незграбності. Ця тварина любить залякувати інших своєю силою.

Карикатура "Остання китайська стіна" (скриншот)

Однією із найяскравіших ілюстрацій на підтвердження цієї теорії є карикатура "Остання китайська стіна", яку створили 1901 року.

На ній російський ведмідь з шаблею стоїть навпроти Японії, Німеччини, Франції, Італії, Австро-Угорщини, Великобританії, США, Туреччини та Іспанії, які тримають гвинтівки з примкнутими багнетами, за якими сидить Китай. Це рефлексії тогочасних авторів на воєнний конфлікт на Далекому Сході.

Карикатура на царську Росію, 1903 рік (скриншот)

Ще одна понад столітня яскрава карикатура на Російську імперію. На ній німецький орел і російський ведмідь відпочивають після трапези в Китаї. Її назва "Хто перший прийшов - той перший обслуговується". Росія їсть з миски з написом "Маньчжурія" в китайському ресторані. Малюнок створили у 1903 році.

Карикатура на Російську імперію, 1900 рік (скриншот)

На цій карикатурі художники показали розпалювання конфлікту в Африці на початку минулого століття. Назва малюнку - "Обережність московитів". На ній бачимо, як російський ведмідь насторожено дивиться на великий вулик з написом "Британський вулик з медом. Герат". Його створили в 1900 році.

Як бачимо, на жодній із цих карикатур ведмідь не уособлює силу, міць чи владу. А навпаки - незграбність та недолугість.

Обкладинка американського журналу Puck, 1904 рік (скриншот)