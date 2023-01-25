Так выглядели первые украинские гривны более 100 лет назад: уникальные фото

Первая украинская валюта появилась после провозглашения Украинской Народной Республики и поступила в оборот в 1918 году. Тогдашние художники-графики в государственных банкнотах отразили украинскую идентичность и впервые промаркировали купюры трезубом.

Об истории первых украинских гривен и их дизайне рассказываем в материале ниже.

Как выглядели первые украинские деньги

После провозглашения в 1917 году образования Украинской Народной Республики, Центральная Рада инициировала разработку национальной валюты.

Сначала денежная единица УНР называлась "карбованець". Стоимость которого равнялась 17,424 доли чистого золота (1 доля = 0,044 г золота).

Первой банкнотой стала купюра в 100 карбованцев. Ее напечатали в 1917 году, но в оборот она вошла в январе 1918 года.

Такие банкноты печатали на литографской машине, поэтому их легко можно было сфальсифицировать. Купюра в 100 рублей не имела водяных знаков и гильоширной сетки. Вскоре ее вывели из обращения.

Для 100 рублей художник-иллюстратор Георгий Нарбут использовал созданный им самим эскиз герба Украинского государства с символом трезубца и козака с мушкетом.

Вот так выглядели первые украинские деньги (скриншот)

В марте 1918 года Центральная Рада приняла Закон "О денежной единице, биении монеты и печати государственных кредитных билетов".

В это время и была введена новая денежная единица - гривна, которая делилась на 100 шагов и была равна 1/2 рубля.

В 1918 году в Берлине напечатали банкноты номиналом 2, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен.

Эскиз первой купюры создал Василий Кричевский, три последующих - Георгий Нарбут.

Украинский трезубец впервые изобразили на банкноте номиналом 2 гривны (скриншот)

На банкноте номиналом 2 гривны Кричевский изобразил стилизованный древнерусский княжеский трезубец и впервые его разместил на украинских банкнотах, как символ борьбы с советской символикой - серпом и молотом.

Также особенностью банкноты есть геометрический орнамент.

100 гривен, выпущенные в 1918 году (скриншот)

100 гривен - одна из сильнейших купюр в дизайне Нарбута. На ней изображена крестьянка с серпом и снопом пшеницы и мужчина в фартуке, опирающейся на молот (это символ украинского трудолюбия).

Также на банкноте изображен венок из цветов и плодов.

Банкнота времен УНР (скриншот)

А уже оформляя банкноту 10 гривен, Нарбут использовал орнаменты украинских книжных гравюр XVII века, в эскизе 500-гривневой купюры - образ "молодой Украины" в виде девичьей головы в венке.

Банкноты УНР (скриншот)

Дизайн купюры 1000 гривен разработал Иван Мозолевский. На ней изобразил лук-самострел, похожий на печать Киева XVII века. Также разместил украинский герб.

Последние купюры УНР (скриншот)

Эскиз 1000 рублей разработал Григоров Золотов в стиле украинского барокко. На банкноте изображены женщины, державшие гетманскую булаву и рог изобилия. А на обратной стороне - герб Украинского Государства.

Эта купюра была последней из украинских денег, опубликованных в Варшаве в 1920 году.

Годом ранее Директория объявила об укреплении золотого содержания украинской валюты. Начали собирать все золото и серебро для выпуска монет. Также планировали переплавить все медные памятники русским царям на мелкую монету.

На золотых гривнах хотели разместить бюст Тараса Шевченко, а на серебряных - здание Центральной Рады. Но чеканке монет помешало наступление большевиков.

Откуда происходит название "гривна"

Слово "гривна" происходит от старославянского "гривна", которое означало бусы или браслет.

Еще до времен Киевской Руси женщины носили украшение "шейную гривну" - золотой обруч, украшенный драгоценными камнями.

"Гривнами" иногда еще называли металлические медальоны.

Ромбовидная гривна киевского типа (скриншот)

В Киевской Руси "гривна" сначала была весовой, а позже и счетной единицей. В весовой гривне взвешивали серебро в слитках, украшениях или обломках. Впоследствии слитки серебра стандартной формы и веса стали монетами.

Монетная гривна известна с середины XI века. Первые такие были ромбовидными слитками весом около 164 грамма.

Ромбовидная форма слитка теперь является логотипом Национального банка Украины.