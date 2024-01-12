Медведь, которого спасли из-под обстрелов в Украине, нашел новый дом: история спасения косолапого (фото)

История медведя Ямполя

12 января Ямпиль попал в свой новый дом в Шотландии - зоопарк "Пять сестер" в Вест-Колдере. Сотрудники зоопарка узнали о нем от бельгийской благотворительной организации защиты животных, которая заботилась о нем после спасения.

Владелец зоопарка был поражен тем, что Ямполь выжил.

Незадолго до того, как животное нашли волонтеры в Донецкой области, у его клетки разорвался снаряд, и он получил сотрясение мозга.

"Он был в ужасном состоянии. Еще пять дней, и они не смогли бы его спасти", - вспоминает владелец зоопарка Карран.

Ямполя спасли из-под обстрелов и приютили в Шотландии (фото: metro.co.uk)

Он добавляет, что медведи могут страдать от проблем с психическим здоровьем, похожих на ПТСР, после того, как пережили что-то действительно травматическое.

Для того чтобы Ямполь избежал значительного стресса и чувствовал себя комфортно, для работы с ним наняли лучшую команду специалистов.

"Ямполь - это первый спасенный азиатский черный медведь, о котором мы будем заботиться. Ему нужен новый вольер, чтобы отвечать его особым потребностям", - рассказывает Каррен.

Временно медведя поселят в старый вольер, где он продолжит поправляться или впадет в зимнюю спячку.

Ямполь обустраивается в новом доме и нуждается в переселении в лучший вольер (фото: metro.co.uk)

Это хороший шанс закончить сбор на строительство нового вольера для Ямполя.

Зоопарк собирает 200 000 фунтов стерлингов для строительства нового постоянного вольера для медведя. Уже удалось собрать 60 тысяч.