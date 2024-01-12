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Медведь, которого спасли из-под обстрелов в Украине, нашел новый дом: история спасения косолапого (фото)

Военные спасли медведя из Донбасса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В октябре 2022 года украинские военные спасли медведя в поселке Ямполь. Тогда в заброшенном частном зоопарке погибли почти все 200 животных. Спасенного назвали в честь поселка Ямполь. Теперь он нашел новое убежище в Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Metro.

История медведя Ямполя

12 января Ямпиль попал в свой новый дом в Шотландии - зоопарк "Пять сестер" в Вест-Колдере. Сотрудники зоопарка узнали о нем от бельгийской благотворительной организации защиты животных, которая заботилась о нем после спасения.

Владелец зоопарка был поражен тем, что Ямполь выжил.

Незадолго до того, как животное нашли волонтеры в Донецкой области, у его клетки разорвался снаряд, и он получил сотрясение мозга.

"Он был в ужасном состоянии. Еще пять дней, и они не смогли бы его спасти", - вспоминает владелец зоопарка Карран.

Ямполя спасли из-под обстрелов и приютили в Шотландии (фото: metro.co.uk)

Он добавляет, что медведи могут страдать от проблем с психическим здоровьем, похожих на ПТСР, после того, как пережили что-то действительно травматическое.

Для того чтобы Ямполь избежал значительного стресса и чувствовал себя комфортно, для работы с ним наняли лучшую команду специалистов.

"Ямполь - это первый спасенный азиатский черный медведь, о котором мы будем заботиться. Ему нужен новый вольер, чтобы отвечать его особым потребностям", - рассказывает Каррен.

Временно медведя поселят в старый вольер, где он продолжит поправляться или впадет в зимнюю спячку.

Ямполь обустраивается в новом доме и нуждается в переселении в лучший вольер (фото: metro.co.uk)

Это хороший шанс закончить сбор на строительство нового вольера для Ямполя.

Зоопарк собирает 200 000 фунтов стерлингов для строительства нового постоянного вольера для медведя. Уже удалось собрать 60 тысяч.

Раньше мы рассказывали, как в Ирпене спасли застрявшего в ледяном пруду лебедя.

Читайте также о том, что в результате обстрелов Киева 2 января львица Юна получила контузию.

А еще писали о том, что после обстрела в приюте умер кот. У него не выдержало сердце.

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