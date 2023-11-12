Фитнес-тренер назвала единственный способ, который поможет убрать жир на животе

Фитнес-тренер назвала единственный и действенный способ, который поможет убрать жир на животе. Это оказалось не конкретным упражнением или каким-то "чудо-кремом". Все гораздо проще, чем вы думаете.

Как навсегда убрать жир с живота и боков, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express .

Упражнения для борьбы с жиром на животе - миф или реальность

Сейчас в сети можно найти немало видео с упражнениями, которые якобы уберут жир именно на животе. Однако такие советы и гайды обманывают людей, считает фитнес-тренер.

"Чрезвычайно часто можно увидеть такие публикации с действительно хорошими заголовками в Instagram. Но этого просто не существует. Нет такого понятия как точечное уменьшение жира в любой части вашего тела, как, например, в животе", - пояснила эксперт.

Как похудеть в животе (фото: freepik.com)

Как убрать жир в животе - единственный способ

Ответ на вопрос, который беспокоит многих женщин и мужчин, действительно лежит на поверхности. Для того чтобы жир начал "таять" на боках и животе, считает фитнес-тренер, нужен простой дефицит калорий.

"Когда ваше тело сжигает больше энергии, чем потребляет, оно начинает задействовать ваш накопленный жир, чтобы получить дополнительную энергию, необходимую ему для функционирования. Вот так мы теряем жир", - рассказала женщина.

При этом она отметила, что жир на животе может уйти в последнюю очередь. Но если вы будете соблюдать дефицит калорий, он точно исчезнет. Следует не забывать заниматься спортом, в сочетании с тем, что ваш организм будет получать меньше пищи, физические упражнения ускорят процесс похудения.