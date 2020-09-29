ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вдова Скрябіна поділилася спогадами про останній день народження чоловіка: гуляли до ранку

Вівторок 29 вересня 2020 13:12
Вдова Скрябіна поділилася спогадами про останній день народження чоловіка: гуляли до ранку
Дружина Кузьми розповіла про його останній свято (фото: segodnya.ua)
Автор: Людмила Жукова

Дружина українського артиста згадала, як святкували його останній день народження

Дружина покійного Кузьми Скрябіна Світалана Бабійчук вирішила поділитися спогадами про те, як пройшов останній день народження легендарного українського артиста. За словами вдови, у той день у їхньому будинку було багато гостей. Вони слухали музику 90-их, яку так любив Кузьма. Гості розійшлися до ранку, але сусіди не робили з цього трагедію і не звертали уваги.

Про це Бабійчук розповіла в інтерв'ю для програми "Світське життя".

"Хто в цей день дзвонив його вітати, всі були у нас вдома. Тільки хвіртка відчинена, заходили якісь люди, я навіть досі не знаю, хто вони, і це було дійсно свято. Все закінчилося вранці. Грала його улюблена музика 90-х, але без претензій сусідів було", – розповіла Світлана.

Дружина Кузьми Скрябіна розповіла про день народження співака

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року. Він загинув 2 лютого 2015 року на автодорозі Кривий Ріг—Кіровоград. Його джип "Тойота" на повному ходу зіткнувся із зустрічним молоковозом ГаЗ-5312. Музикант помер на місці ДТП. У співака залишилася дочка Марія-Барбара, дружина Світлана і батьки Ольга і Віктор Кузьменко.

Як ми раніше писали, мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал через присвоєння її синові звання Героя України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Андрій Кузьменко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся