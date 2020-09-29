Вдова Скрябина поделилась воспоминаниями о последнем дне рождении мужа: гуляли до утра

Жена Кузьмы рассказала про его последний праздник (фото: segodnya.ua)

Жена украинского артиста вспомнила, как праздновали его последний день рождения

Жена покойного Кузьмы Скрябина Светалана Бабийчук решила поделиться воспоминаниями о том, как прошел последний день рождения легендарного украинского артиста. По словам вдовы, в тот день в их доме было много гостей. Они слушали музыку 90-ых, которую так любил Кузьма. Гости разошлись к утру, но соседи не делали из этого трагедию и не обращали внимания.

Об этом Бабийчук рассказала в интервью для программы "Светская жизнь".

"Кто в этот день звонил его поздравлять, все были у нас дома. Только калитка открывалась, заходили какие-то люди, я даже до сих пор не знаю, кто они, и это был действительно праздник. Все закончилось утром. Играла его любимая музыка 90-х, но без претензий соседей было", – рассказала Светлана.

Жена Кузьмы Скрябина рассказала про день рождения певца

Напомним, что Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года. Он погиб 2 февраля 2015 года на автотрассе Кривой Рог—Кировоград. Его джип "Тойота" на полном ходу столкнулся со встречным молоковозом ГаЗ-5312. Музыкант скончался на месте ДТП. У певца осталась дочь Мария-Барбара, жена Светлана и родители Ольга и Виктор Кузьменко.

Как мы ранее писали, мама Кузьмы Скрябина прокомментировала скандал из-за присвоения ее сыну звания Героя Украины.

Напомним, что мама Кузьмы Скрябина поделилась трогательной историей о детстве сына.