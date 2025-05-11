У этих знаков Зодиака начинается новая жизнь: кто возродится из пепла

Новая неделя откроет для четырех знаков Зодиака все двери. Все, что казалось застывшим, вдруг начнет двигаться, а все проблемы сойдут на "нет".

Скорпион

Скоро вы заметите, что уже не держитесь за то, что давно себя исчерпало. Эта неделя обещает вам освобождение от всего старого. Вам наконец хватит сил и успеха на начало новой жизни. Карты Таро обещают вам настоящее возрождение, все будет так, как вы мечтали.

Овен

Карты Таро обещают, что новая неделя принесет вам ощущение обновления и большое счастье. Возможны случайные совпадения, которые окажутся судьбоносными. Вы увидите знаки в мелочах, почувствуете поддержку там, где ее раньше не было. Не пытайтесь управлять процессом, просто живите в этом потоке и начинайте все с чистого листа.

Козерог

Вы много выдержали и теперь наступает момент, когда жизнь готовит вам за это особый подарок. Таро-гороскоп обещает, что ваше возрождение начнется с маленького "да", которое вы скажете себе вместо "я боюсь". Все, что казалось плохим, начнет исчезать с горизонта, оставляя место для новых мыслей и мягкого света. Эта неделя не даст ответов, но даст шанс взлететь выше неба.

Рыбы

Таро-гороскоп на неделю обещает вам особый период. Судьба принесет вам возможность вернуть то, что вы считали утраченным: себя, свои мечты и людей, с которыми вы даже не надеялись зарыть топор войны. Не бойтесь эмоций, они будут сильными, но искренними. Все, что произойдет, откроет вам новую версию себя, более светлую и устойчивую.