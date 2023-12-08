Учительница из Волыни уже в третий раз стала победительницей радиодиктанта: вот ее секрет успеха

По ее словам, текст "Дороги України", написанный Екатериной Калитко, был для нее совсем нетрудный. Отмечает, что Алексей Гнатковский прочитал его так, как она читала бы его своим ученикам.
"Интересовалась, кто написал текст. Мало что знала о такой, как Екатерина Калитко, и интересно было, как Гнатковский будет читать текст. Для меня текст нетрудный, а прочитали его так, как я читала бы его своим ученикам. Как написала я первый раз, так и не исправляла ничего", - рассказала учительница.
Галина Шура (фото: suspilne.media)
Победить удалось благодаря ежедневной подготовке, ведь работая в школе, она повторяет правила и пунктуацию.
Галина Шура отметила, что привыкнуть к такому вниманию после победы никак не может. Она делится, что в их деревне ее все знают и поздравляют через диктант.
Также местные власти ей подарили ноутбук и дали премию.
"Это важно для сельских педагогов. Кого не встречу в селе, все меня знают, поздравляют через диктант. Мы одна нация и должны друг друга поддерживать", - добавила педагог.
Учительница из Волыни в третий раз стала победительницей радиодиктанта (фото: suspilne.media) Что говорят ученики об учительнице
О своей жизни в селе 57-летняя Галина Шура говорит, что кроме учительства, каждый день должна заботиться о семье и ухаживать за своим хозяйством.
В сельской гимназии дети болели за нее и верили в победу своей учительницы. Ее ученица Александра Мерчук рассказала, что учительница благодаря конкурсу стала популярной и прославила родное село.
"Очень радостно, потому что учительница, которая меня учит, заняла первое место. Она мне очень нравится. Это очень хорошая учительница", - сказала школьница.
Учительница из Волыни в третий раз стала победительницей радиодиктанта (фото: suspilne.media)