Учительница из Волыни уже в третий раз стала победительницей радиодиктанта: вот ее секрет успеха

По ее словам, текст "Дороги України", написанный Екатериной Калитко, был для нее совсем нетрудный. Отмечает, что Алексей Гнатковский прочитал его так, как она читала бы его своим ученикам.

"Интересовалась, кто написал текст. Мало что знала о такой, как Екатерина Калитко, и интересно было, как Гнатковский будет читать текст. Для меня текст нетрудный, а прочитали его так, как я читала бы его своим ученикам. Как написала я первый раз, так и не исправляла ничего", - рассказала учительница.

Галина Шура (фото: suspilne.media)

Победить удалось благодаря ежедневной подготовке, ведь работая в школе, она повторяет правила и пунктуацию.

Галина Шура отметила, что привыкнуть к такому вниманию после победы никак не может. Она делится, что в их деревне ее все знают и поздравляют через диктант.