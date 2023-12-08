ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Учительница из Волыни уже в третий раз стала победительницей радиодиктанта: вот ее секрет успеха

Волынская область, Пятница 08 декабря 2023 12:48
UA EN RU
Учительница из Волыни уже в третий раз стала победительницей радиодиктанта: вот ее секрет успеха Учительница из Волыни в третий раз стала победительницей радиодиктанта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Учительница украинского языка и литературы по Волыни Галина Шура в этом году в третий раз одержала победу на Радиодиктанте национального единства. Она рассказала, как ей удалось добиться такого успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Суспільного.

Какой секрет успеха

Ранее мы сообщали, что львовянка установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта единства.

Также мы писали, что в сеть выложили правильный текст радиодиктанта 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
радіодиктант вчителька