Вчителька з Волині вже втретє стала переможницею радіодиктанту: ось її секрет успіху

Вчителька української мови та літератури з Волині Галина Шура цього року втретє отримала перемогу на Радіодиктанті національної єдності. Вона розповіла, як їй вдалось досягнути такого успіху. Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Суспільного. Який секрет успіху За її словами,&nbsp;текст &quot;Дороги України&quot;, який написала Катерина Калитко, був для неї зовсім неважкий. Зазначає, що Олексій Гнатковський прочитав його так, як вона читала б його своїм учням. &quot;Цікавилася,&nbsp;хто написав текст. Мало що знала про таку, як Катерина Калитко, і цікаво було, як Гнатковський читатиме текст. Для мене текст нетяжкий, а прочитали його так, як я читала б його своїм учням. Як написала я перший раз, то так і не виправляла нічого&quot;,&nbsp;- розповіла вчителька. Галина Шура (фото:&nbsp;suspilne.media) Перемогти вдалось завдяки щоденній підготовці, адже, працюючи в школі, вона повторює правила та пунктуацію. Галина Шура зазначила, що звикнути до такої уваги після перемоги ніяк не може. Вона&nbsp;ділиться, що в їхньому селі її всі знають і вітають через диктант. Також місцева влада їй подарувала ноутбук та дали премію. &quot;Це важливо для сільських педагогів. Кого не зустріну в селі, усі мене знають, вітають через диктант. Ми одна нація і маємо одне одного підтримувати&quot;, -&nbsp;додала педагогиня. Вчителька з Волині&nbsp;втретє стала переможницею радіодиктанту (фото:&nbsp;suspilne.media) Що кажуть учні про вчительку Про своє життя у селі 57-річна Галина Шура говорить, що крім вчителювання, щодня повинна дбати про родину та доглядати своє господарство. У сільській гімназії діти вболівали за неї та вірили в перемогу своєї вчительки. Її учениця Олександра Мерчук розповіла, що вчителька завдяки конкурсу стала популярною і прославила рідне село. &quot;Дуже радісно, бо вчителька, яка мене вчить, зайняла перше місце. Вона мені дуже подобається. Це дуже хороша вчителька&quot;, - сказала школярка. Вчителька з Волині&nbsp;втретє стала переможницею радіодиктанту (фото:&nbsp;suspilne.media) &nbsp; Раніше ми повідомляли, що львів&#39;янка встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності. Також ми писали, що у мережу виклали правильний текст радіодиктанту 2023.