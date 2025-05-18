Как говорить с людьми, которые пережили плен: психолог дал важные советы

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть только 171 человека. Процесс возвращения осложняется тем, что в мире не существует механизмов обмена гражданских пленников, а на оккупированных территориях Россия продолжает незаконно удерживать украинцев, подвергая их пыткам и издевательствам.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в гражданском плену находятся почти 16 тысяч гражданских людей из Украины. В то же время реальное количество незаконно задержанных гражданских может быть значительно выше из-за ограниченного доступа к информации.

Медицинский психолог, руководитель Киевского областного центра социально-психологической помощи и психолог проекта Assisto Василий Гуменюк рассказал РБК-Украина, как помочь человеку, который вернулся из плена, чтобы облегчить его боль.

Какое психологическое состояние чаще всего у люди, которые вернулись из гражданского плена

"Когда мы сравниваем военных и гражданских, мы понимаем, что большая часть комбатантов имеет специальную подготовку, и если обучение качественное, особенно это касается спецслужб, их собственно готовят к плену, и к тому, как с этим справиться. Те, кто пошли добровольно на службу, также могут быть психологически более готовыми к такому развитию событий", - объясняет психолог.

Но в случае с мобилизованными военными ситуация немного другая. По словам эксперта, не всем везет закалиться для такого опыта, однако все равно где-то на подсознательном уровне боец допускает возможность плена.

"Самая сложная категория лиц в этой группе - мобилизованные военнослужащие-новички, которые не успевают получить достаточную подготовку и вынуждены попадать на фронт раньше, чем это было бы возможным при других условиях. И. конечно же, здесь они мало чем отличаются от обычного гражданского человека, который попадает в плен", - отметил Гуменюк.

Между тем, не менее важным является индивидуальный фактор. У каждого из нас свой личный жизненный опыт и психотип, иногда мы можем понять то, как мы себя будем вести только перед лицом смерти.

"Я слышал не одну историю, когда гражданский человек без опыта мог проявить себя стойко и хладнокровно в условиях неопределенности, находясь в незаконном заключении. Стоит помнить, что решающий фактор, как будет проживаться перенесенный опыт в будущем, играет наша психика, и то, как она интерпретирует пережитое", - считает психолог.

"У каждого останется свой след, но последствия будут разными. Поэтому у всех будут какие-то изменения, у каждого человека своя "температура плавления", и то, какой у человека опыт, темперамент, да и характер в целом, будет влиять на то, как он пройдет эти испытания", - добавил он.

Что такое ПТСР (коллаж: РБК-Украина)

С какими травмами чаще всего возвращаются из плена

Самым распространенным последствием, которое может иметь целый ряд проявлений, является посттравматическое стрессовое расстройство. Его симптомы:

панические атаки

бессонница

депрессия

постоянное замечание триггеров.

Человек может реагировать на определенный звук, запах или слово, которое способно вернуть его в состояние, которое он пережил во время плена или пыток. Во время удерживания или плена мозг испытывает деструктивные изменения, поэтому после возвращения домой таким людям нужна поддержка психотерапевта, и иногда психиатра, который при необходимости может назначить и медикаментозную терапию.

"У освобожденных из плена также могут обостриться и психологические проявления (латентные психологические расстройства). Например, если до плена человек был склонен к пограничным расстройствам личности, это состояние может обостриться - слабые звенья психики отреагируют в первую очередь", - пояснил Гуменюк.

Если же, например, у человека есть склонность к заболеванию биполярным аффективным расстройством, то в безопасных условиях оно может проявляться минимально - чередованием хорошего и плохого настроения, подъемом и депрессией и тому подобное.

"Такое проявление называется циклотимия, и если оно не является частым и интенсивным, может считаться нормой. Человек учится жить с таким состоянием, но когда он переживает острое стрессовое событие, оно может обостриться и иногда даже перерастать в биполярное аффективное расстройство", - рассказал психолог.

Отдельное последствие травмы - развитие психозов. На самом деле, отмечает эксперт, это серьезное психическое состояние, при котором человек теряет контакт с реальностью. Среди основных его проявлений:

параноидальные идеи

галлюцинации

нарушение мышления

изменение эмоций.

"Психоз может быть проявлением в том числе и шизофрении. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда до плена человек был абсолютно здоров, а после освобождения у него были признаки психоза. В моей практике есть кейс, когда после освобождения из плена человек начал болеть злокачественной формой шизофрении, начал агрессивно вести себя по отношению к окружающим, даже причинив ножевое ранение своему соседу", - рассказал психолог.

"К большому сожалению эти ситуации случаются. Если говорить о шизофрении, как правило ею болеет около 1% населения - это не так уж и много. Но здесь действует причинно-следственная связь: если бы человек не прошел этот острый стрессовый опыт - был бы шанс, что он не заболеет", - также отметил он.

Почему возникает ПТСР (иллюстративное фото: freepik.com)

Табу в коммуникации с людьми, которые прошли плен

Не спрашивайте о деталях ужерживания в неволе - это первое и самое главное правило, отмечает эксперт. Помните, все, что возвращает человека к пережитому опыту, может нести риск ретравматизации.

Избегайте вопросов о глубоких деталях : "Расскажи, а как они там относились?", "Что говорили вам?". Наш мозг не сильно отличает воображаемое от реального, и поэтому физиологический процесс реагирования психики на воображаемые вещи, может быть такой же, как и при реальном опыте.

: "Расскажи, а как они там относились?", "Что говорили вам?". Наш мозг не сильно отличает воображаемое от реального, и поэтому физиологический процесс реагирования психики на воображаемые вещи, может быть такой же, как и при реальном опыте. Избегайте фраз "все будет хорошо" или "теперь все хорошо". Для кого-то это просто слова поддержки, а кого-то такие фразы могут травматизировать . Человек может это воспринять как обесценивание , и полное непонимание всего того, что у него происходит внутри.

или "теперь все хорошо". Для кого-то это просто слова поддержки, а . Человек может это воспринять как , и полное непонимание всего того, что у него происходит внутри. Не говорите "я тебя понимаю". Эта фраза также обесценивает. Ведь как мы можем понять человека, который прошел плен, если мы там не были? Такую фразу может сказать только тот человек, который прожил такой же опыт. Однако даже в таком случае не рекомендуется, человеческая психика склонна изолировать свои переживания как уникальные, поэтому это тоже может ранить.

Эта фраза также обесценивает. Ведь как мы можем понять человека, который прошел плен, если мы там не были? Такую фразу может сказать только тот человек, который прожил такой же опыт. Однако даже в таком случае не рекомендуется, как уникальные, поэтому это тоже может ранить. Не говорите "да, это плохо, это плен, но посмотри у кого-то вообще погиб и не вернулся". Такая фраза является токсичной. В таком случае лучше вообще ничего не говорить, а просто быть рядом.

При коммуникации с освобожденными пленными важна эмпатия, которая включает в себя частичное принятие и разделение переживания.

Сначала, рассказывает психолог, после возвращения из плена, все переживают определенную эйфорию, подъем, удовлетворение. Но потом, когда и семья, и сам выживший сталкиваются с реальностью, со сложностью получить помощь, с юридическими барьерами для того, чтобы получить те или иные выплаты или поддержку от государства, эта рутина истощает их дополнительно. На этом этапе в семьях могут начаться внутренние конфликты, особенно если это было частым явлением до пережитых событий.

Близкому окружению важно понять, что человек, прошедший плен, уже немного другой человек, и научиться с пониманием относиться к этому. После плена выжившие могут по-разному себя проявлять, но это не значит, что стоит потакать всем негативным проявлениям.

Важно, отмечает эксперт, беречь и защищать свои личные границы. Но вместе с тем помните, после пережитого опыта каждому нужно дать определенное время на восстановление. Если есть необходимость - помочь найти психолога или другую социальную поддержку.

Какие первые шаги к восстановлению ментального здоровья после пережитого

"Острые стрессовые события, как правило, вызывают последствия именно в наиболее уязвимых аспектах психики. В то же время даже после глубокого травматического опыта - в частности плена или насилия - возвращение в безопасную среду может стать началом процесса восстановления и постепенного улучшения психоэмоционального состояния", - рассказал Гуменюк.

Исходным условием для возвращения к прежней жизни является наличие безопасной и поддерживающей среды: рядом должны быть люди, с которыми связано ощущение принадлежности, доверия и эмоциональной безопасности. Именно контакт со "своей стаей" (семьей, близкими или сообществом) и восстановление базового ощущения своего места в социуме создают фундамент для дальнейшего выздоровления.

Как быстро успокоиться (иллюстративное фото: Getty Images)

Техники самопомощи

"Сегодня техники самопомощи являются распространенными, и я считаю каждый человек должен ими владеть. Но обратите внимание: любые техники или упражнения работают только тогда, когда они доведены до автоматизма", - подчеркнул психолог.

"В стрессовой ситуации мы забываем все, что мы знали и умели, поэтому часто в таких обстоятельствах человек их не использует. Поэтому наиболее действенный метод - это регулярная практика, даже когда для этого нет необходимости", - добавил он.



Одна из полезных техник самопомощи называется "mindfulness" - любознательное наблюдение, когда человек учится погружаться в какой-то процесс, происходящий здесь и сейчас.

Сначала следует расслабиться , обратить внимание, например, на свое дыхание - как вы вдыхаете воздух, как он идет по дыхательным путям.

, обратить внимание, например, на свое дыхание - как вы вдыхаете воздух, как он идет по дыхательным путям. Четко представляйте как воздух идет по дыхательным путям , как он попадает в легкие. Обязательно продолжайте попытки расслабиться во время наблюдения за дыханием.

, как он попадает в легкие. Обязательно продолжайте попытки расслабиться во время наблюдения за дыханием. Затем возьмите предмет, который есть рядом , может даже стакан воды. Начните его изучать, рассмотрите детали.

, может даже стакан воды. Начните его изучать, рассмотрите детали. Вспомните, как будучи ребенком вы впервые брали в руки новый предмет, вы исследовали его, рассматривали форму, вес. Так же попробуйте изучить и этот стакан.

"Мысли будут возвращать вас снова к стрессовому событию, не стоит их подавлять - попробуйте просто возвращать все внимание на тот стакан, что держите в руках. Изучайте, исследуйте вес, форму, текстуру, как падает свет, как он просвечивается, какое оно на ощупь. Затем привлекайте обоняние, поднесите стакан с водой к губам, но не пейте воду из него", - объясняет Гуменюк.

"Далее наберите маленькое количество этой жидкости, попробуйте ее вкус и старайтесь все внимание держать именно на этом процессе. И уже потом сделайте глоток. После этого посмотрите вокруг, найдите и зафиксируйте 5 предметов. Например, лампа на столе стоит, телефон лежит рядом, окно, карниз и так далее", - продолжил он.

Затем сфокусируйтесь на трех-четырех звуках, которые вы слышите вокруг. Обратите внимание на шум автомобилей за окном, пение птиц и тому подобное.

После этого обратите внимание на 2-3 запаха вокруг, или почувствуйте, какой воздух в комнате: сухой, холодный, теплый, холодный, горячий. После этого попробуйте представить какую-то вещь, две вещи на вкус, которые вы любите. Далее попробуйте прикоснуться к чему-то - к поверхности, на которой вы сидите, к стулу, столу и так далее.

"В большинстве случаев в нашей голове мы прокручиваем свое кино, у освобожденных из плена оно, как правило, драматическое, трагическое, страшное и неприятное. Мозг, еще раз повторюсь, часто не отличает реального от нереального. И поэтому он переживает это так, будто это действительно с ним происходит сейчас. Это упражнение дает возможность вернуться в "здесь и сейчас", - рассказал эксперт.

Благодаря ему можно понять - вот она, реальность, она такая и она передо мной. И хотя "кино" все равно будет возвращаться в голову, такая техника поможет снизить уровень кортизола, и, как следствие, снизить силу стресса.

"Mindfulness-техника является научно доказанной, и если ее регулярно практиковать - в 50% она может дать заметный результат. Поэтому здесь важна периодичность повторений. Если технику отточить до автоматизма, так же в стрессовой ситуации, мы сможем ее эффективно использовать. Поэтому автоматизм - лучший инструмент помощи в этом", - резюмировал Гуменюк.