Вчені розповіли, що допоможе продовжити життя: названо корисний овоч

Як перець впливає на організм

Згідно з дослідженнями, три поширені інгредієнти гострих страв - червоний перець чилі, каєнський перець та халапеньо - можуть принести набагато більше користі, ніж просто надати їжі прянощі та пікантності.

Експерти кажуть, що гострий перець здатний продовжувати людям життя через зниження ризику серцевих хвороб.

Зокрема, такий перець містить активний інгредієнт капсаїцин, під дією якого знижується ризик станів, що потенційно вкорочують життя, таких як ожиріння і хвороби серця і ожиріння.

Як гострий перець впливає на організм (freepik)

"Головна речовина гострого перцю - капсаїцин - це хімічна сполука, яка має протизапальні властивості. Завдяки ефекту зменшення запалення запобігає утворенню бляшок у кровоносних судинах, які здатні викликати серйозні проблеми зі здоров’ям", - кажуть фахівці Клініки Майо.

Також острий червоний перець забезпечує організм такими поживними речовинами, як вітаміни B, C та A. Дослідження показали, що при вживанні гострого перцю знижується інтенсивність деяких реакцій імунних клітин, що спричиняють розвиток атеросклерозу, який характеризується відкладенням жирових бляшок усередині артерій.

Окрім того, коли подібне накопичення бляшок відбувається у коронарних артеріях, то розвивається ішемічна хвороба серця (ІХС). Це найпоширеніший тип кардіологічних захворювань, а також є попередником інфаркту міокарда. Тому, любителі гострої їжі мають шанс на найкращий захист від такої хвороби.

Протипоказання для вживання червоного перцю

Сорти гострих перців, в яких міститься багато капсаїцину, можуть бути настільки гострими, що будуть обпалювати навіть шкіру рук. Тому з такими овочами краще мати справу виключно в рукавичках.

Найбільш небезпечний цей перець для всіх зон слизової, тому потрібно бути дуже обережним під час готування їжі. Після готування слід ретельно вимити руки та всі поверхні холодною водою.

Гострий перець протипоказаний до вживання дітям, алергікам, вагітним і годуючим грудьми жінкам, людям із гіпертонією, захворюваннями печінки, шлунка та нирок.