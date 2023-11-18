Монстр из океанских глубин. Стоит ли бояться "морского змея" - самой длинной в мире рыбы

Природа прячет в себе невероятные тайны. Едва ли не самыми неизведанными для человеческого глаза являются глубины мирового океана и некоторые из его обитателей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о так называемом "морском змее" - самой длинной из ныне живых костных рыб.

Почему рыбу считают "морским змеем"

"Морским змеем" некоторые называют рыбу из семьи сельдяных королей - сельдяного короля хохлатого. Внешне он действительно похож на мифического змея, однако на этом его сходство со страшным чудовищем заканчивается.

Первое описание сельдяного короля датируется 1771 годом. Тело рыбы имеет ремневидную форму, поэтому ее иногда еще называют рыба-ремень (при длине 3,5 м ширина туловища этой рыбы может составлять лишь 5 см).

Плавают эти рыбы обычно головой вверх, располагая тело в положении, близком к вертикальному.

Поддерживая тело (удельный вес которого больше, чем вес воды) от опускания, они поступательно перемещаются с небольшой скоростью благодаря волнообразным движениям длинного спинного плавника.

Эта рыба страшна и прекрасна одновременно (фото: NOAA Fisheries)

Где живет сельдяной король

Эта рыба - полуглубоководная (хотя любит глубины и комфортно там себя чувствует). Она встречается в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Широко распространена в Атлантике, встречается в Средиземном море. Также встречается вдоль берегов США и Чили.

Сельдяной король хохлатый может "путешествовать" по глубинам - от так называемой мезопелагической зоны (достигающей 200-1000 м вглубь водной толщи) до самой поверхности. В среднем встречается на глубине от 50 до 700 метров.

Чем питается

Несмотря на опасения многих людей, сельдяной король совсем не опасен, ведь у него по сути даже нет зубов.

Эта рыба питается планктоном, мелкими ракообразными, небольшой рыбой и кальмарами, буквально отцеживая их из толщи воды с помощью специальных жаберных "граблей", размещенных во рту.

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В чем состоит рекорд "змея"

Сельдяной король хохлатый был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живых костных рыб.

В среднем эти рыбы достигают длины около 5,5 метров (с весом 250 кг), однако в июле 1963 года группа ученых из американской морской лаборатории Сэнди Хук встретила во время плавания недалеко от города Эзбери-Парк в штате Нью-Джерси особь длиной около 15,2 метра.

Некоторые считают, что длина отдельных особей может достигать 17 метров.

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Годен ли для еды

В отличие от многих костных рыб, у сельдяных королей хохлатых нет чешуи. Они покрыты серебристой оболочкой из материала под названием гуанин. Кроме того, на них можно заметить небольшие бугорки.

Несмотря на то, что эти рыбы приспособлены к выживанию на больших глубинах - под высоким давлением - их кожа достаточно мягкая и ее легко повредить.

Промышленной ценности они не представляют, поскольку мясо сельдяного короля несъедобно (от него отказываются даже животные). Те, кто все же пробовал этих рыб, отмечали, что "их мясо - дряблое и липкое".

Мифы и легенды

Встречи моряков с сельдяными королями хохлатыми, плававшими у поверхности воды (или тела которых могли быть выброшены на берег), вполне вероятно могли лечь в основу многих историй о "морском змее".

В некоторых из них чудовище описывается таким, что имеет лошадиную голову с развевающейся огненно-рыжей гривой. За такую гриву могли принимать длинные лучи спинного плавника рыбы, образующие на голове своеобразный "плюмаж".

Некоторые называют эту рыбу предвестником бед и катаклизмов. Согласно ряду поверий, эти рыбы могут появляться людям перед стихийными бедствиями, землетрясениями или цунами.