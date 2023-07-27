Самое жаркое на Земле: ученые назвали место, которое получает столько же солнца, как Венера

Ученые назвали место на Земле, которое получает столько же солнечного излучения, как и планета Венера. Именно там больше всего солнца в течение года и это место - одно из самых старейших на Земле.

По словам ученых, самое солнечное место на Земле - это Альтиплано пустыни Атакама, засушливое плато недалеко от Анд в Чили. Эта местность получает столько же солнечного света, как и Венера.

Это полоса суши обычно холодная и сухая, хотя она залита солнцем больше других территорий на планете. Атакама расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. И при этом она получает больше излучения, чем любой регион, расположенный ближе к экватору или на большей высоте.

Эта пустыня особенная, и на то есть сразу несколько причин: это самая старейшая пустыня на Земле, самая сухая за пределами полюсов, и возможно, самое чистое место для наблюдения за ночным небом.

Чилийское Альтиплано также выделяется солнечным излучением или выходом световой энергии, излучаемой солнцем на Землю. Ученые оценивают его в 2177 ватт на квадратный метр, а это - мировой рекорд.

По словам исследователей, излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр. Автор исследования Рауль Кордеро утверждает, что такое облучение можно получить, если находиться летом на Венере.

Он отметил, что это сравнение "невероятно", так как Венера находится на 28% ближе к солнцу, чем Земля. И среднее солнечное излучение на плато составляет около 308 ватт на квадратный метр - а это еще один рекорд, который в два раза выше, чем в Центральной Европе и на восточном побережье США.

"Когда солнечное излучение проходит сквозь атмосферу, оно поглощается водяным паром и рассеивается облаками и аэрозолями. Однако место на большой высоте, которое находится над слоем водяного пара и получает меньше облаков и аэрозолей, неизбежно получит больше солнечного света", - добавляет эксперт из NASA Сейджи Като.

Есть еще одна причина, почему в Чили всегда так солнечно - это расположение страны в Южном полушарии. Особенно это влияние заметно летом, когда орбита Земли находится ближе к Солнцу. В начале января происходит всплеск активности, и тогда регион начинает получать на 7% больше излучения, чем Северное полушарие.

У такого количества солнечного света есть свои плюсы и минусы. Например, это может быть опасно для человека. И людям, которые проживают в этом регионе, приходится использовать дополнительные меры защиты для своей кожи.