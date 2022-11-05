Может привести к смерти: как обнаружить бешенство у домашнего питомца
Бешенство - это острое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Если болезнь вовремя не заметить, то у носителя могут оказаться признаки паралича, а в результате всегда наступает смерть.
Чтобы этого избежать, владельцы животных делают им прививку от бешенства.
Как по первым симптомам определить наличие бешенства у вашего любимца, рассказала ветеринар Лидия Лободина.
Как переносится бешенство?
Бешенство переносят не только беспризорные собаки и кошки, но и волки, лисы, летучие мыши, еноты, ежи, белки и другие грызуны, в частности крысы. Вирус выключает чувство страха, из-за чего зараженные животные выходят к людям. Причем не всегда у животного будет пена изо рта или ужасный визг.
Однако это не значит, что все дикие животные небезопасны. Сейчас в лесах раскладывают специальную съедобную вакцину, чтобы звери обезопасили себя от болезни, сами того не понимая.
Съедобная вакцина против бешенства для диких животных (фото: Общество лесоводов Украины)
Чтобы произошло заражение, животное должно укусить, а его слюна - попасть в рану, царапины и микротрещины на коже или на слизистые оболочки.
Животное становится причиной заражения людей, потому что живет в их окружении. Провакцинированная собака, если ее покусала больное животное, не является источником заражения и не болеет бешенством.
Симптомы бешенства у животного
Больное бешенством животное меняет свое привычное поведение. Если вы следите за ней, то точно это заметите. Любимец становится подавленным, все время лежит, не имеет аппетита и даже безразличен к воде, хотя страха самой воды нет.
В конце второго дня после заражения животное становится нервным, пытается спрятаться в угол, может кусать себя, делать раны, глотать несъедобные предметы. Случается и так, что животное убегает из дома на большие расстояния.
Период возбуждения длится до четырех дней, а на 6-8-й день животное погибает от болезни. ⠀
Что делать, если вас укусили?
Если животное, больное бешенством, укусило вас, выполните этот алгоритм действий:
- промойте рану под водой с мылом в течение 10-15 минут
- если рана определенное время кровоточит, не останавливайте кровь
- обработайте рану спиртовым раствором и наложите стерильную повязку
Ни в коем случае не зашивайте и не пропекайте рану, а также сразу вызовите скорую.
Если укусили вашего любимца, алгоритм действий тот же. А еще поинтересуйтесь у владельца укусившего животного, вакцинировано ли оно от бешенства.
Чтобы предотвратить заражение бешенством, нужно вакцинировать животное и делать это профилактически каждый год.
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