Может привести к смерти: как обнаружить бешенство у домашнего питомца

Чтобы этого избежать, владельцы животных делают им прививку от бешенства.

Бешенство - это острое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Если болезнь вовремя не заметить, то у носителя могут оказаться признаки паралича, а в результате всегда наступает смерть.

Как по первым симптомам определить наличие бешенства у вашего любимца, рассказала ветеринар Лидия Лободина.

Как переносится бешенство?

Бешенство переносят не только беспризорные собаки и кошки, но и волки, лисы, летучие мыши, еноты, ежи, белки и другие грызуны, в частности крысы. Вирус выключает чувство страха, из-за чего зараженные животные выходят к людям. Причем не всегда у животного будет пена изо рта или ужасный визг.

Однако это не значит, что все дикие животные небезопасны. Сейчас в лесах раскладывают специальную съедобную вакцину, чтобы звери обезопасили себя от болезни, сами того не понимая.

Съедобная вакцина против бешенства для диких животных (фото: Общество лесоводов Украины)

Чтобы произошло заражение, животное должно укусить, а его слюна - попасть в рану, царапины и микротрещины на коже или на слизистые оболочки.

Животное становится причиной заражения людей, потому что живет в их окружении. Провакцинированная собака, если ее покусала больное животное, не является источником заражения и не болеет бешенством.

Симптомы бешенства у животного

Больное бешенством животное меняет свое привычное поведение. Если вы следите за ней, то точно это заметите. Любимец становится подавленным, все время лежит, не имеет аппетита и даже безразличен к воде, хотя страха самой воды нет.

В конце второго дня после заражения животное становится нервным, пытается спрятаться в угол, может кусать себя, делать раны, глотать несъедобные предметы. Случается и так, что животное убегает из дома на большие расстояния.

Период возбуждения длится до четырех дней, а на 6-8-й день животное погибает от болезни. ⠀

Что делать, если вас укусили?

Если животное, больное бешенством, укусило вас, выполните этот алгоритм действий:

промойте рану под водой с мылом в течение 10-15 минут

если рана определенное время кровоточит, не останавливайте кровь

обработайте рану спиртовым раствором и наложите стерильную повязку

Ни в коем случае не зашивайте и не пропекайте рану, а также сразу вызовите скорую.

Если укусили вашего любимца, алгоритм действий тот же. А еще поинтересуйтесь у владельца укусившего животного, вакцинировано ли оно от бешенства.

Чтобы предотвратить заражение бешенством, нужно вакцинировать животное и делать это профилактически каждый год.