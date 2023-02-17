Впервые показали неизвестные кадры из затонувшего "Титаника": видео 40-летней давности

Ученые опубликовали ранее неизвестные кадры из затонувшего "Титаника". Это видео - первая съемка судна под водой, состоявшаяся в 1986 году. Публикация отснятого материала была посвящена 25-летию выхода на экраны культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Уникальными кадрами поделился Океанографический институт Вудс-Холл у себя на канале YouTube.

Что известно об этой съемке

"Эти редкие, неразрезанные и нерассказанные кадры обломков "Титаника" знаменуют собой первый раз, когда люди видят злосчастное судно с 1912 года и включают многие другие культовые сцены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что видео знали в июле 1986 камерами подводного аппарата "Элвин" и дистанционно управляемого "Джейсона Джуниора".

Большинство этих кадров никогда раньше не обнародовали. Длительность видео составляет более 1 часа 20 минут.

Часть "Титаника" на морском дне (скриншот с видео)

Напомним, что исследователи обнаружили обломки корабля в сентябре 1985 года. Команда из WHOI и Французского национального института океанографии нашла затонувший корабль, разбитый на две части, юго-восточнее канадского Ньюфаундленда.

"Титаник" считался непотопляемым, когда его строили. Однако его столкновение с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 г. стало одной из крупнейших морских катастроф в истории. Тогда погибло от 1493 до 1635 человек из 2208 находившихся на борту человек.

Что можно увидеть на кадрах

На кадрах зафиксирован нос лайнера и некоторые перила вдоль одной из палуб, а также другие части корабля. Практически весь корпус судна покрыт "наростами", образовавшимися из-за длительного пребывания борта на морском дне.

На видео можно увидеть также изысканную мебель и люстры, которые на момент съемки пробыли под водой более 70 лет.

Люстра "Титаника" на морском дне (скриншот с видео)

Океанограф Роберт Баллард рассказал, что первое, что он увидел, спустившись под воду, была "гигантская стена из клепаной стали, возвышавшаяся над нами на 100 с лишним футов".

Часть палубы "Титаника" на морском дне (скриншот из видео)

Обнародованное видео активно комментируют пользователи. Люди выражают свое восхищение уникальными кадрами и признательность ученым за эту публикацию.