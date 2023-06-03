Откажитесь от этих напитков, если не хотите угробить свое здоровье: список

Здоровье кишечника имеет решающее значение для нормального функционирования всего организма. Если в его работе возникают нарушения, это отражается на иммунной системе и, соответственно, общем самочувствии.

О том, какие напитки губительно влияют на здоровье кишечника, пишет ресурс Eat This, Not That .

Сладкий чай

Одними из худших для здоровья кишечника являются напитки содержащие добавленный сахар, например лимонад и сладкие напитки, холодный чай.

"Опубликованное исследование 2020 года показало, что диета с высоким содержанием сахара может способствовать воспалению и нарушить баланс между "хорошим" и "плохим" "микробиомом кишечника, что может привести к негативным последствиям для здоровья", - говорит врач Тоби Амидор.

Если вам хочется сладкого холодного напитка, выбирайте 100% фруктовый сок без добавления сахара.

Сок с сахаром

"Напитки, приготовленные в основном с добавлением сахара без питательной ценности, могут изменить баланс кишечного микробиома в пользу "плохих" бактерий", - объясняет Амидор.

Лучше пить 100% фруктовый или овощной сок, поскольку они содержат витамины, минералы и фитонутриенты.

Энергетические напитки

Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать гастрит, воспаление, усиление перистальтики кишечника и диарею, утверждает врач Лорен Гаррис-Пинкус.

Он объясняет, что избыток кофеина может привести к тому, что желудок выделяет больше кислоты, чем обычно, что может усугубить симптомы рефлюкса.

"Это также может вызвать дрожь и усилить беспокойство, что может усилить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника", - добавляет медик.

Газированные напитки

Есть некоторые исследования, связывающие употребление газированных напитков с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Результаты показывают, что большинство потенциальных расстройств возникает после употребления 300 мл или больше.

Также употребление газированных безалкогольных напитков может увеличить риск рака поджелудочной железы.

Алкоголь

Регулярное употребление слишком большого количества пива, коктейлей или вина может повлиять на микробим, вызывая дисбаланс бактерий в кишечнике с чрезмерным разрастанием плохих, нездоровых бактерий. Этот дисбаланс приводит к воспалению.

Хроническое злоупотребление алкоголем также может повредить выстилающие кишечник клетки, повышая его проницаемость, что позволяет бактериям и токсинам, которые они производят, проникать в кровь.

Последние рекомендации для американцев по умеренному употреблению спиртного предусматривают 350 мл пива для человека в день или 150 мл вина, или 45 мл крепких алкогольных напитков.