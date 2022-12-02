Ученые нашли новый вид динозавров: как выглядело доисторическое животное

Что известно о новом виде динозавров

Остатки нашли в монгольской пустыне Гоби. Кости были в хорошем состоянии, что позволило ученым провести ряд исследований. Эти обнаружили, что это ранее не известный вид динозавров.

Его отнесли к подряду тероподов. Это ящеротазовые двуногие животные, являвшиеся наиболее распространенными наземными хищниками периода мезозоя. Нового динозавра назвали Нотовенатором.

Представители этого вида жили на Земле 66-100 миллионов лет назад. Они хорошо могли перемещаться как по суше, так и по воде. Питались рыбой, мелкими рептилиями, млекопитающими.

Проекция телосложения нового вида динозавров (Скриншот)

Ученым удалось смоделировать, как эти животные выглядели - динозавры Нотовенаторы внешне походили на современных уток.

Однако ученые заявляют, что вряд ли эти динозавры являются предком этих птиц. В ближайшее время ученые планируют более детально исследовать найденные останки и сделать окончательные выводы.

Также отмечают, что пустыня Гоби в Монголии является частым местом обнаружения нептаховых тероподных динозавров.

Так выглядели нотовенаторы (фото: nature.com)