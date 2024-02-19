Названы породы собак, которые внешне похожи на львов

Собаки за тысячи лет изменились и стали для человека настоящими друзьями. Некоторые из них сохранили свой первоначальный внешний вид и даже похожи на львов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet helpful .

Тибетский мастиф

Их традиционным предназначением была охрана и помощь в выпасе скота. Снаружи животные похожи на львов.

Тибетские мастифы похожи на львов, что делает их одними из самых востребованных домашних животных в некоторых частях Азии и Европы.

Выносливая и уравновешенная собака, любит хозяина, но снаружи не проявляет свои чувства и иногда производит впечатление упрямой. По отношению к незнакомым людям сдержанна, а иногда даже агрессивная собака.

Прекрасный сторож, в ночное время он становится еще более внимательным. Настойчивое и терпеливое дрессировку щенка следует начинать как можно раньше.

Тибетский мастиф (фото: wikipedia)

Чау-чау

Внешне они похожи на плюшевого медведя или льва. По характеру они капризны и трудно поддаются дрессировке.

Эта порода приобретает все большую популярность, и своей поразительной внешностью они обязательно производят незабываемое впечатление.

Современные представители чау-чау стали более декоративными благодаря селекции, но при этом сохранили свои характеристики.

Чау-чау (фото: wikipedia)

Леонбергер

Это большая порода собак. По официальной версии эта порода была выведена в 1846 году Генрихом Эсингом, захотевшим создать огромного пса, похожего на льва.

Необычные собаки своим внешним видом создадут уютную атмосферу в вашей семье, ведь больше они напоминают медведей, чем собак.

Леонбергер (фото: wikipedia)

Ньюфаундленд

Щенок этой породы похож на плюшевого мишку, но этот этап не длится долго, поскольку собаки растут очень быстро. Они могут быть черного, коричневого или белого и черного цвета.

Они имеют инстинкт спасателя, что может привести к неудобствам, ведь они будут постоянно пытаться вытащить вас из воды. Это общительные собаки, полные энергии и одни из самых дружелюбных.