Ученые нашли "мумию" утконосого динозавра, который жил 65 миллионов лет назад

В Канаде палеонтологи обнаружили останки утконосого динозавра с окаменевшей кожей. Ценность открытия состоит в том, что на месте находки может быть весь скелет животного. А это очень большая редкость. Также хорошо сохранившаяся кожа поможет ученым воссоздать внешний вид доисторического существа.

Что известно об археологической находке

Окаменелость гадрозавра - крупного травоядного динозавра с утконосом, нашли на склоне холма в Альберте, Канада. Это одно из самых богатых мест в мире на окаменелости динозавров. Гадрозавры населяли планету 86-65,5 млн. лет назад.

Окаменелость включает в себя большую часть хвоста животного и правую заднюю лапу. Останки нашли еще в 2021 году, но до сих пор их полностью не вынули из горной породы. Однако сейчас ученые предполагают, что в холме мог сохраниться весь скелет динозавра.

Такие находки встречаются крайне редко. Поэтому эта уникальная "мумия динозавра", вероятно, предоставит важную информацию о внешнем виде и анатомии животного.

"Это очень увлекательное открытие. Исходя из небольшого размера хвоста и стопы, это, скорее всего, молодняк. Хотя взрослые утконосые динозавры хорошо представлены в летописи окаменелостей, молодые животные встречаются гораздо реже. Это значит, что находка может помочь палеонтологам понять, как гадрозавры росли и развивались", - прокомментировал доктор Брайан Пиклз, нашедший эту окаменелость.

Остатки динозавра с окаменевшей кожей (фото: University of Reading)

Доктор Калеб Браун из Королевского музея Тиррелла подчеркнул, что находка уникальна тем, что на скелете сохранены образцы кожи.

"Окаменелости гадрозавров относительно распространены в этой части света, но еще одна вещь, которая делает эту находку уникальной, это то, что большие участки открытого скелета покрыты окаменевшей кожей. Это свидетельствует о том, что в скале может быть еще больше сохраненной кожи, что может дать нам большее понимание того, как выглядел гадрозавр", - объяснил ученый.

Для сборки всего скелета может потребоваться несколько месяцев и даже несколько полевых сезонов. После этого скелет будет доставлен в лабораторию Королевского музея Тиррелла для дальнейших исследований.

Точный вид динозавра ученые смогут определить только при обнаружении черепа. Учитывая размеры находки, полная подготовка скелета для исследования и демонстрации может занять несколько лет.