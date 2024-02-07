Искусственный интеллект показал, как бы выглядел Шрек в мире Барби (фото)

Как выглядел бы Шрек во вселенной Барби

Наверное, каждый из нас помнит великого "чудовища", по имени Шрек, не знающего цивилизации и живущего по своим правилам и предубеждениям. Для него существуют только собственные законы, ведь он сам их диктует и прописывает.

Да, у него есть верный друг ишака и любовь всей жизни Фиона - обезображенная принцесса, изменившая свою жизнь лишь ради того, чтобы быть с тем, кого она искренне полюбила. Главное то, что ей безразлично, как выглядит Шрек, с какими привычками он борется, она просто чувствует его силу и любовь и любит сама.

А также каждая девочка в этом мире любит историю Барби, ведь это сказочный мир девушек, где все розовое, все живут как принцессы по определенному расписанию и не чувствуют ни печали, ни одиночества. У каждой из них целый шкаф красивой одежды, которой очень много, ведь каждая Барби - модница.

ИИ показал, как жил бы Шрек в мире Барби (фото: instagram.com/clothers.archive)

Казалось бы, эти два мира совместить невозможно, но для нейросети нет ничего невозможного. Именно поэтому искусственный интеллект решил поместить Шрека во вселенную Барби. Он изобразил Шрека в розовой одежде и разный, это и платья, и халаты и пижамы и костюмы в блестках. То есть все то, что может приблизить "чудовище" к стилю жизни Барби.

Следует сказать, что это выглядит довольно странно, неожиданно, но интересно и необычно. Такие фото, которые генерирует Искусственный интеллект, действительно поражают своей современностью, ведь они не имеют никаких барьеров. И фотографии со Шреком в мире Барби в очередной раз доказывают, что наш мир и технологии с каждым днем уверенно шагают вперед.

ИИ показал, как жил бы Шрек в мире Барби (фото: instagram.com/clothers.archive)