Ученые смогли поговорить с китом. Возможно, это поможет выйти на контакт с инопланетянами

Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе, SETI и организации Alaska Whale Foundation объявили об успешном 20-минутном "диалоге" с самкой горбатого кита по имени Твейн. Когда исследователи выбирали записи китовых криков и проигрывали их, она отвечала практически на каждую песню аналогичными звуками.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецензируемый научный журнал, посвященный исследованиям в области биологических и медицинских наук PeerJ.
Исследователи записали звуки, издаваемые группой из девяти китов, включая Твейн, и выделили один - который, как считается, используется матерями для призыва своих детей.
Когда Твейн осталась одна, ей включили этот звук через подводные динамики, и она начала отвечать тем же криком. Интересно, что когда исследователи уменьшали или увеличивали интервал между криками, Твейн подстраивалась. Даже когда судно исследователей прекращало трансляцию звука, Твейн продолжала пытаться общаться и ушла по своим делам только со временем.
Хотя в исследовании представлен только один случай, авторы отмечают, что это первый пример длительного межвидового общения, где кит проявлял постоянный интерес к разговору. Возможно, это станет отправной точкой для будущих попыток взаимодействия с разумными видами как на Земле, так и за ее пределами.
Это станет ценным опытом при условии, что другие развитые цивилизации проявят интерес и откликнутся на наши послания или попытаются сами установить связь.
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