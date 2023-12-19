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Ученые смогли поговорить с китом. Возможно, это поможет выйти на контакт с инопланетянами

Ученые смогли поговорить с китом на его же языке (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе, SETI и организации Alaska Whale Foundation объявили об успешном 20-минутном "диалоге" с самкой горбатого кита по имени Твейн. Когда исследователи выбирали записи китовых криков и проигрывали их, она отвечала практически на каждую песню аналогичными звуками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецензируемый научный журнал, посвященный исследованиям в области биологических и медицинских наук PeerJ.

Исследователи записали звуки, издаваемые группой из девяти китов, включая Твейн, и выделили один - который, как считается, используется матерями для призыва своих детей.

Когда Твейн осталась одна, ей включили этот звук через подводные динамики, и она начала отвечать тем же криком. Интересно, что когда исследователи уменьшали или увеличивали интервал между криками, Твейн подстраивалась. Даже когда судно исследователей прекращало трансляцию звука, Твейн продолжала пытаться общаться и ушла по своим делам только со временем.

Хотя в исследовании представлен только один случай, авторы отмечают, что это первый пример длительного межвидового общения, где кит проявлял постоянный интерес к разговору. Возможно, это станет отправной точкой для будущих попыток взаимодействия с разумными видами как на Земле, так и за ее пределами.

Это станет ценным опытом при условии, что другие развитые цивилизации проявят интерес и откликнутся на наши послания или попытаются сами установить связь.

Раньше мы писали, стоит ли действительно бояться "морского змея" - самой длинной в мире рыбы.

Читайте также о том, как мужчину проглотил кит, но ему удалось чудом выжить.

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