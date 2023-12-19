Вчені змогли поговорити із китом. Можливо, це зможе допомогти вийти на контакт із інопланетянами

Дослідники записали звуки, що видаються групою з дев'яти китів, включаючи Твейн, і виділили один - який, як вважається, використовується матерями для заклику своїх дітей.

Коли Твейн залишилася сама, їй увімкнули цей звук через підводні динаміки, і вона почала відповідати тим самим криком. Цікаво, що коли дослідники зменшували або збільшували інтервал між криками, Твейн підлаштовувалась. Навіть коли судно дослідників припиняло трансляцію звуку, Твейн продовжувала намагатися спілкуватися і пішла у своїх справах лише згодом.

Хоча у дослідженні представлено лише один випадок, автори відзначають, що це перший приклад тривалого міжвидового спілкування, де кит виявляв постійний інтерес до розмови. Можливо, це стане відправною точкою для майбутніх спроб взаємодії з розумними видами, як на Землі, так і за її межами.

Це стане цінним досвідом, за умови, що інші розвинені цивілізації виявлять цікавість і відгукнуться на наші послання чи спробують самі встановити зв'язок.