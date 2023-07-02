Мужчину проглотил кит, но ему удалось чудом выжить (фото)

57-летний дайвер нырял за омарами, но оказался в пасти гигантского горбатого кита. Несмотря на это, мужчине удалось не только выжить, но и рассказать о своем опыте.

Подробности инцидента

Мужчину зовут Майкл Паккард, и он оказался в пасти горбатого кита в Провинстауне, штат Массачусетс, в июне 2021 года.

Этот шокирующий случай попал в заголовки газет по всему миру. Недавно герой рассказал обо всем на онлайн-мероприятии, где люди могли задать свои вопросы непосредственно ему.

"Я был в ловушке примерно 30-40 секунд... Я был почти уверен, что умру в тот день", - поделился впечатлениями Майкл.

Майкл Паккард в больнице (фото: dailystar.co.uk)

Как Майклу удалось выжить

К счастью, кит выплюнул Паккарда перед тем, как всплыл. Дайверу удалось выбраться на сушу, после чего он попал в больницу.

Интересно, что в медучреждении к нему пришла медсестра с блокнотом в руках и попросила назвать номера лотереи.

Говорят, что человек с таким везением часто бывает везучим во всем. В подтверждение этому тот факт, что Майкл попал в авиакатастрофу в 2001 году, в которой погибли три человека. Ему же, несмотря на травмы, удалось выжить.

Майкл с детьми (фото: dailystar.co.uk)

"Я нырнул и спускался ко дну. Меня просто ударило. Как грузовой поезд... А потом вдруг стало темно... Вода просто бежала вокруг меня, черная, и я чувствовал давление на все свое тело. И я просто двигался сквозь воду, безумно быстро", - рассказал Майкл Паккард.

Последнее, о чем думал мужчина, очутившись на пороге смерти, были его жена и дети.

Киты - мирные создания (фото: pixabay)

Что известно о горбатых китах

Отметим, что взрослые самцы горбатого кита в среднем длиной 13-14 метров, а самки - 14-16 метров. Их вес составляет от 25 до 30 тонн.

Горбатые киты питаются преимущественно ракообразными, и то, что произошло с Майлом - случайность. Интересно, что горбатые киты инстинктивно защищают других морских существ и людей от акул.