Мужчину проглотил кит, но ему удалось чудом выжить (фото)
57-летний дайвер нырял за омарами, но оказался в пасти гигантского горбатого кита. Несмотря на это, мужчине удалось не только выжить, но и рассказать о своем опыте.
Об этом пишет Daily Star.
Подробности инцидента
Мужчину зовут Майкл Паккард, и он оказался в пасти горбатого кита в Провинстауне, штат Массачусетс, в июне 2021 года.
Этот шокирующий случай попал в заголовки газет по всему миру. Недавно герой рассказал обо всем на онлайн-мероприятии, где люди могли задать свои вопросы непосредственно ему.
"Я был в ловушке примерно 30-40 секунд... Я был почти уверен, что умру в тот день", - поделился впечатлениями Майкл.
Майкл Паккард в больнице (фото: dailystar.co.uk)
Как Майклу удалось выжить
К счастью, кит выплюнул Паккарда перед тем, как всплыл. Дайверу удалось выбраться на сушу, после чего он попал в больницу.
Интересно, что в медучреждении к нему пришла медсестра с блокнотом в руках и попросила назвать номера лотереи.
Говорят, что человек с таким везением часто бывает везучим во всем. В подтверждение этому тот факт, что Майкл попал в авиакатастрофу в 2001 году, в которой погибли три человека. Ему же, несмотря на травмы, удалось выжить.
Майкл с детьми (фото: dailystar.co.uk)
"Я нырнул и спускался ко дну. Меня просто ударило. Как грузовой поезд... А потом вдруг стало темно... Вода просто бежала вокруг меня, черная, и я чувствовал давление на все свое тело. И я просто двигался сквозь воду, безумно быстро", - рассказал Майкл Паккард.
Последнее, о чем думал мужчина, очутившись на пороге смерти, были его жена и дети.
Киты - мирные создания (фото: pixabay)
Что известно о горбатых китах
Отметим, что взрослые самцы горбатого кита в среднем длиной 13-14 метров, а самки - 14-16 метров. Их вес составляет от 25 до 30 тонн.
Горбатые киты питаются преимущественно ракообразными, и то, что произошло с Майлом - случайность. Интересно, что горбатые киты инстинктивно защищают других морских существ и людей от акул.
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