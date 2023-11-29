Когда стоит побыть одному и не вступать в отношения: ученые назвали оптимальный возраст
Ученые определили возраст, в котором одиночество помогает лучше справиться с "разбитым сердцем" и подготовиться к новым отношениям. Считается, что именно в этом возрасте стоит немного развлечься, прежде чем остепениться.
О чем говорят результаты нового исследования, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Одиночество в определенном возрасте имеет свои преимущества. Например, помогает лучше пережить неудачные отношения. Или подготовиться к своему будущему.
Команда из Междисциплинарного демографического института Нидерландов выяснила, что люди, вступающие в отношения сразу после того, как покинули родительский дом, менее подготовлены к тому, чтобы справиться с "разбитым сердцем" в более позднем возрасте, чем те, кто оставался одиноким в 20-25 лет.
Авторы исследования предполагают, что это связано с тем, что одинокие молодые люди успевают развить больше жизненных навыков, ресурсов и связей. И это помогает им в будущем справиться с больше и неудачными отношениями.
Также исследователи полагают, что одиночество в 20 лет может способствовать более гибким ожиданиями в отношениях.
Партнеры, которые заключают брак в более юном возрасте, склонны идеализировать отношения и полагают, что эти отношения будут длиться вечно. Но одинокие молодые люди в дальнейшем не станут строить такие предположения и будут меньше страдать, если потерпят неудачу.
Ведущий автор исследования, доктор Лоннеке Ван дер Берг, отмечает, что одиночество часто воспринимается как нечто плохое. Но в действительности этот период может стать отличным периодом для изучения чего-то нового и познания себя.
Есть и другой нюанс - навыки жизни в партнерстве. Чем моложе пара, тем менее она опытна в таких вещах. Молодые женщины, состоящие в отношениях, как правило, больше зависят от финансов своего партнера, а мужчины менее склонны делить домашнюю работу.
Исследователи также проанализировали данные немецкого эксперимента, который длился с 1984 года по настоящее время. Ученые наблюдали за 1000 человек: 190 женщин и 151 мужчина были одиноки, покинув родительский дом, а 400 женщин и 262 мужчины сразу вступили в отношения.
Команда сосредоточилась на изучении удовлетворенности жизнью в течение трех периодов:
- Первая жизнь с романтическим партнером
- Расставание
- Жизнь после расставания
Женщины, которые покинули родительский дом и сразу начали жить с партнером, отмечают снижение удовлетворенности от жизни после разрыва. Но их уровень удовлетворенности сильно вырос в следующие три года.
У одиноких женщин уровень удовлетворенности тоже снизился, но очень быстро вернулся к прежней отметке после расставания.
Мужчины, которые сразу завели пару, были не удовлетворены жизнью сразу после расставания, но через год уровень вырос. А те, кто был одинок, почти не испытал каких-то последствий после расставания, а в течение двух лет уровень удовлетворенности только рос.
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