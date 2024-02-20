Поглощает по одному Солнцу в день. Обнаружена самая быстрорастущая черная дыра в истории
Австралийские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая ежедневно поглощает столько материи, сколько эквивалентно массе нашего Солнца. В настоящее время масса этой черной дыры составляет приблизительно 17 миллиардов Солнц.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание ScienceAlert, в котором публикуются статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах.
Что известно про черную дыру
В 2022 году квазар J0529-4351 впервые был обнаружен с использованием космической обсерватории Gaia, которая проводила "перепись" звезд Млечного пути. Из-за высокой яркости объекта его сначала приняли за звезду в нашей галактике. Однако при повторной проверке данных стало ясно, что J0529-4351 представляет собой невероятно яркое ядро очень далекой галактики - квазар.
В центре квазара J0529-4351 находится черная дыра массой от 17 до 19 миллиардов солнечных масс, находящаяся примерно в 12 миллиардах световых лет от нас. Яркость квазара определяется тем, насколько интенсивно черная дыра притягивает материал из окружающего пространства.
Черная дыра в центре квазарной галактики под названием J0529-4351 (фото: Nature Astronomy)
В данном случае речь идет о ежедневно поглощаемой массе, сопоставимой с массой Солнца. При падении внутрь черной дыры на огромной скорости колоссальные объемы вещества разогреваются и излучают яркое свечение, которое мы наблюдаем как сияние квазара.
J0529-4351 не только впечатляет своей величиной, но и предъявляет новые вопросы перед астрофизиками, особенно относительно того, как подобные "монстры" успевают достигнуть своих гигантских размеров за такой короткий по астрономическим меркам срок.
Ведь мы видим квазар J0529-4351 таким, каким он выглядел через примерно полтора миллиарда лет после Большого взрыва.
Напомним, что по словам ученых, Земля когда-то действительно могла быть плоской.
Мы также писали, что телескоп Джеймс Уэбб нашел старейшую черную дыру во Вселенной.