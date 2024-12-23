1,5 литра недостаточно! Сколько воды нужно пить женщинам и мужчинам: новое исследование

Врачи и ученые, диетологи и специалисты по правильному питанию постоянно повторяют одно и то же - человек должен потреблять ежедневно много воды. Нормы, конечно, у всех экспертов разные, но в большинстве советов звучит количество в 1,5-2 литра в день. Однако метаанализ влияния показывает, что этого недостаточно.

Как на самом деле влияет большое количество воды на организм и сколько воды нужно потреблять ежедневно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert .

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели метаанализ влияния большого количества потребляемой воды на различные аспекты здоровья.

Такое исследование было сделано впервые и были использованы данные 18 других исследований. Выводы указывают на значительный потенциал регулярного питья воды и невероятную пользу для организма человека.

По словам ученых, было выявлено положительное влияние обильного питья воды, в частности снижение риска образования камней в почках, контроль веса, уменьшение вероятности мигреней и инфекций мочевыводящих путей.

Вода значительно улучшает состояние при диабете и низком кровяном давлении.

Однако обильное употребление воды предотвращает обезвоживание, которое, по данным ВОЗ, связано с сокращением продолжительности жизни и повышением риска хронических заболеваний.

Вода помогает поддерживать нормальную температуру тела, способствует выведению токсинов и других вредных продуктов метаболизма.

Для наилучшего эффекта были установлены и нормы потребления воды: около 3,2 литра в день для мужчин и 2,7 литра в день для женщин (в умеренном климате). Однако эти показатели могут меняться в зависимости от индивидуальных потребностей и условий окружающей среды.