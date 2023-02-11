Вот какая минеральная вода самая полезная для организма и сколько ее нужно пить

Вода - основа здоровья. Каждый человек должен постоянно следить за водным балансом. Минеральная вода также полезна для организма, но важно выбирать именно правильную.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Тарасюк в Instagram .

В общем в организме существует два вида жидкости:

внутриклеточная;

внеклеточная.

Внеклеточная жидкость - вода с "продуктами", которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов.

Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является "обезвоживанием".

К основным признакам дефицита внутриклеточной жидкости нутрициолог отнесла:

ощущение стянутости кожи после умывания/душа и если крем очень быстро вбирается и есть ощущение, что его не хватает;

Сухие дерматиты и все шелушащееся;

Сухость во рту, густая слюна - это ранний признак внутриклеточного обезвоживания;

Сухие губы;

Образование трещин на пятках и ладонях;

Лущение и трещины на локтях;

Сухие и тусклые волосы.

Почему стоит пить минеральную воду

Нутрициолог говорит, что быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места.

Важно, что минеральная вода не должна быть лечебной.

"Можно "налечить" себе кучу проблем со здоровьем, если есть привычка злоупотреблять", - говорится в сообщении.

Лучше выбирать столовую, изучить состав и дозы. Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0.5 до 1 литра в сутки.

Как правильно пить

Объем минеральной воды нужно разделить на равные части и пить за 15 минут до еды. Она должна быть без газов, иначе она не "войдет в клетку". Вода с газами, напротив, повысит давление и будет извлекать воду из клетки.

Эксперт советует просто открыть крышку и оставьте бутылку с водой на несколько часов.

Газированную вожу можно пить в следующих случаях: