Результаты недавнего исследования, проведенного в Университете Флориды, показали, что ключом к молодости может стать определенный сорт красного вина.

Какое вино способно омолодить кожу лица

Мускатное вино, изготовленное из винограда, который растет на юго-востоке США, повышает упругость кожи у женщин среднего и старшего возраста.

Ученые обнаружили, что это вино содержит особую смесь природных растительных соединений, известных как полифенолы. Это антиоксиданты, защищающие организм от повреждений. В мускатном вине они обладают уникальным сочетанием, что и обеспечивает его потенциальные антивозрастные свойства.

Как проводили исследования

В исследовании приняли участие 17 женщин от 40 до 67 лет. В течение шести недель они выпивали по два бокала деалкоголизированного мускатного вина. Такой вариант напитка выбрали, чтобы убедиться, что именно полифенолы вызывают такой эффект, а не спиртное.

После этого участницам дали перерыв на 3 недели, а дальше вместо вина давали фактически плацебо - напиток, не отличавшийся вкусом, но не содержавший полифенолов.

Результаты показали, что у женщин после вина с полипропиленами повысилась эластичность кожи, она стала больше удерживать воду. Однако количество морщин не уменьшалось.

Хотя исследование показало неожиданные результаты, все же есть определенные трудности с возможностью их использования. Это мускатное вино редко можно купить за пределами юго-восточной части США.

А еще мускатное вино, которое использовали в исследовании, было деалкоголизировано. Поэтому нет уверенности, что такой же эффект окажут другие виды вина.

Также следует учитывать и не то, что в исследовании приняли участие только 17 женщин, и оно еще не рецензировалось. Соответственно, необходимы дополнительные исследования, прежде чем ученые смогут однозначно заявлять, что мускатное вино является залогом эластичности кожи.

Однако результаты этого исследования могут натолкнуть исследователей на дальнейшие поиски секрета молодости.