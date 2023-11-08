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Ученые обнаружили, где находился еще один континент, исчезнувший миллионы лет назад

Среда 08 ноября 2023 20:31
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Ученые обнаружили, где находился еще один континент, исчезнувший миллионы лет назад Что удалось узнать о восьмом континенте мира (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Между современными территориями Австралии и Новой Зеландии более 150 млн лет назад существовал еще один континент - Арголанд (Зеландия). Этот континент распался на множество островов и на 90% ушел под воду.

Что известно о загадочном потерянном континенте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Insider.

Примерно на глубине более 1 км под волнами южной части Тихого океана находится затерянный восьмой континент. В 2017 году ученые подтвердили, что затопленный массив суши является отдельным континентом, но что с ним произошло и какая у него площадь, этого ученые выяснить не могли долгие годы.

Лишь недавно группа исследователей из университета Утрехта в Нидерландах смогла составить подробную карту. Они выяснили, что площадь Арголенда - 5 млн квадратных километров - примерно в два раза меньше площади современной Австралии. И только 6% находится над уровнем моря.

Эта часть лежит в основе северных и южных островов Новой Зеландии и острова Новая Каледония. Все остальное находится под водой, что значительно затрудняет исследование.

Ученым удалось составить подобный план и тип коры, из которой состоит континент, возраст коры, основные разломы. А красные треугольники - это места, где находятся вулканы.

Ученые обнаружили, где находился еще один континент, исчезнувший миллионы лет назадУченые обнаружили, где находился еще один континент, исчезнувший миллионы лет назад

Карта Арнгольда (скриншот)

Предполагалось, что Новая Зеландия образовалась при отколе от древнего суперконтинента Гондвана около 85 млн лет назад. Гондвана, в свою очередь, образовалась при расколе древнего суперконтинента Пангея. Лавразия на севере стала Европой, Азией и Северной Америкой, а в южной части появилась Африка, Антарктида, Южная Америка и Австралия.

Геологические силы продолжали перераспределять массивы суши, и Зеландия оказалась под водой примерно еще через 30-50 млн лет. До 2017 года Зеландия классифицировалась как микроконтинент, как остров Мадагаскар.

Однако она имеет все критерии для статуса континента - площадь, возвышение на окружающей океанской корой, толщину континентальной коры. Поэтому, по словам ведущего ученого Ника Мортимера, Арнгольд следует считать континентом - восьмым.

Более того, есть также неточности об истории происхождения. Исследователи собрали и датировали камни из базальта и песчаника с морского дна района хребта Фервей в Коралловом море к северо-западу от Новой Каледонии. Их возраст - от 36 до 128 млн лет.

Собрав образцы горных пород, а затем наметив их расположение на территории Зеландии, команда смогла получить представление о том, какие геологические силы, такие как образование вулканов и опускание коры, происходили и когда.

Ученые обнаружили, где находился еще один континент, исчезнувший миллионы лет назад

Карта Арнгольда - Зеландии (скриншот)

Предположительно, Зеландия - это двоюродная сестра Антарктиды. Гондвана начал распадаться в позднеюрском периоде, около 160 млн лет назад. Геология подсказывает, что Зеландия вписывается в суперконтинент рядом с Австралией и Антарктидой.

Большая часть западной Антарктиды находится под водой. И по словам Мортимера, около 100 млн лет назад они гнездились вместе в Гондване. По мере того как кора остывала и истончалась, Зеландия начала опускаться под воду и продолжала погружаться примерно 25 млн лет назад. Тем временем поднятие земной коры создало горы и острова, хотя Новая Зеландия, возможно, никогда не была полностью затоплена.

"Добавление Зеландии в набор данных обязательно даст нам некоторое представление о том, почему распадаются суперконтиненты. Это также предоставит биологам важную информацию о растениях и животных, таких как древние пингвины, которые жили в Зеландии", - говорит Мортимер.

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