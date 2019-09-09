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Карти світу можуть змінитися: науковці заговорили про ще один материк

STYLERНовини науки    09.09.2019 - 22:59
Карти світу можуть змінитися: науковці заговорили про ще один материк
Вчені виявили ще один материк (Колаж РБК-Україна)

Раніше міг існувати величезний материк, який зараз прихований під водою

На сучасних картах світу може з'явитися ще один континент, який на даний момент приховує Світовий океан. Про це заявили вчені з Нової Зеландії в своєму дослідженні, пише видання Vesti.

Вони відзначають, що острови Нова Зеландія і Нова Календония на даний момент є найвищими точками материка і порівняли їх з айсбергом, у якого велика частина прихована під водою. Решта 94% континенту на даний момент знаходяться під водою.

Фахівці з Університету Веллінгтона, Нова Зеландія, вважають, що частина суші відкололася від стародавнього материка Гондавани. Це могло відбутися близько 80 мільйонів років тому. І континент, який залишився під водою – повинен називатися Зеландією.

"Якщо б ми могли витягнути пробку і спустити воду в океані, стало б очевидно, що там тягнуться гірські ланцюги, і перед нами постав би цілий материк", - пояснив один з авторів дослідження, геолог Нік Морті Мер.

Вчені представили свої дослідження для обговорення в науковому співтоваристві і якщо ця гіпотеза отримає схвалення, то новий континент, Зеландія, може з'явитися на всіх географічних картах світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили на Землі частину іншої планети.

А також розповідали про те, що з'явилося нове пророцтво про Апокаліпсис і Третю світову війну.

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