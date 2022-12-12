Ученые создали тонкую пленку, которая превращает любую поверхность в солнечную батарею

Солнечная батарея в виде пленки может использоваться для зарядки нательных устройств или для быстрой установки в местах чрезвычайных ситуаций. Это открытие позволит быстро генерировать необходимое количество энергии в самых труднодоступных местах.

Обычные солнечные батареи делают из кремния и этот материал очень хрупкий, поэтому их упаковывают в стекло и тяжелый толстый алюминиевый каркас. Соответственно, это ограничивает возможности их использования.

Чтобы упростить задачу, ученые-инженеры создали фотоэлементы, которые можно установить на любой поверхности.

Для создания такой тонкой структуры были использованы наноматериалы в виде электронных чернил для печати. Они покрывают структуру солнечной батареи с помощью устройства для покрытия щелевой матрицы. Это позволяет наносить электронные материалы на подготовленную сменную подкладку толщиной всего 3 мк (0,003 мм).

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Для нанесения используют трафаретную печать - по типу такой, с помощью которой наносят рисунки на футболки с трафаретной печатью. Электрод печатается на структуре и создает фотоэлемент.

После завершения печати готовый фотоэлемент толщиной всего 15 мкн может быть отделен от подкладки. А потом его можно нанести на любой материал.

После опытов с новым материалом, ученые сообщили, что готовая фотоэлектронная ткань может генерировать 730 Вт энергии на кг - когда стоит отдельно. Если развернуть ткань на высокопрочной ткани Dyneema, то около 370 Вт на килограмм. А это приблизительно в 18 раз больше мощности обычной солнечной батареи.

Готовые пленки можно прикрепить в паруса лодки для мотора, к палаткам, которые разворачивают в местах стихийных бедствий. Еще можно закрепить на крылья дронов, чтобы увеличить дальность их полетов.