В мире бум на тяжелые и теплые одеяла: почему сон под ними намного лучше

Тяжелые теплые одеяла в последнее время снова стали очень популярными. Оказалось, что под такими одеялами сон намного лучше и здоровее, так как они стимулируют выработку гормона сна, который отвечает за глубокий и спокойный отдых.

Об этом говорится в исследовании шведских ученых на Journal of Sleep Research.

Результаты исследования показывают, что ночью уровень мелатонина был на треть выше у тех, кто спал под тяжелыми и теплыми одеялами - на 32%. Мелатонин выделяется по ночам естественным путем, и он нужен для того чтобы человек заснул и для регуляции циркадного ритма.

Тяжелое одеяло переводит нервную систему в режим "отдыха", уменьшая некоторые симптомы тревоги - учащенное сердцебиение или сбивчивое дыхание. При стрессе сердце человека бьется быстрее нормы и это блокирует выработку мелатонина.

Мелатонин - это гормон, который контролирует бодрствование и сон человека. В течение дня он низкий, так как глаза поглощают свет и это придает бодрости. В темноте он начинает снова вырабатываться и готовит организм к отходу ко сну.

При выработке мелатонина замедляется частота сердечных сокращений, снижается кровяное давление, изменяется способ накопления тепла в организме. Этот гормон отвечает за сонливость.

Ученые из Упсальского университета в Швеции наблюдали за группой добровольцев в течении нескольких ночей. В первую ночь участники спали под тяжелыми одеялами, а на вторую - под обычным, более легким.

Одеяла для участников исследования подбирались индивидуально - в зависимости от их веса, и составляли в среднем 12,2% от общей массы человека. Обычное одеяло - 2,2% от общего веса.

Отбой для всех добровольцев наступал в 22:00. И до 23:00 ученые собирали образцы для определения уровня мелатонина.

За первый час сна с тяжелыми одеялами уровень мелатонина увеличивался на 32%. Этот гормон выделяется естественным образом в шишковидной железе мозга. И является естественной реакцией на темноту, именно этот гормон отвечает за сонливость и сообщает мозгу о том, что нужно ложиться спать.

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Стоит отметить, что в специальных добавках, которые назначают при плохом засыпании, есть ингредиенты, которые помогают повысить уровень мелатонина в мозгу и ускорить сон.

Национальные институты здравоохранения обеспокоены приемом таких добавок, так как долгосрочные эффекты пока неизвестны. Медики опасаются, что они могут увеличить риск развития деменции и других проблем с мозгом в будущем.

А вот использования тяжелых одеял поможет избавиться от приема таких добавок и значительно обезопасит здоровье мозга. Тем более, что проблему засыпания у очень многих людей можно будет решить крайне просто - сменить одеяло.

Как подчеркивает психолог Трейси Маркс из Атланты, тяжелые одеяла активируют блуждающий нерв человека - самый длинный нерв, который идет от желудка к черепу. Его активизация помогает запустить парасимпатичную нервную систему тела.

Эта система помогает тело "замедлить" и при этом сохраняется выработка кортизола, а уровень серотонина увеличивается.

"Когда вы чувствуете вес одеяла или вас обнимают, это стимулирует выработку серотонина и дофамина в мозгу", - объяснила специалист.

Она рекомендует всем людям, у которых есть проблемы с засыпанием, повышенная тревожность, беспокойный сон, использовать такое одеяло, чтобы улучшить свой ночной отдых.