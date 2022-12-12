UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені створили тонку плівку, яка перетворює будь-яку поверхню на сонячну батарею

Вчені створили свертонку сонячну батарею (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили унікальне тонке покриття, яке може перетворити будь-яку поверхню на сонячну батарею. Це плівка тонша за людське волосся, в 100 разів легша за будь-які звичайні сонячні батареї й може генерувати в 18 разів більше енергії.

Що відомо про цей винахід, розповіли у статті на Wiley Online Library.

Сонячна батарея у вигляді плівки може використовуватися для заряджання натільних пристроїв або для швидкого встановлення в місцях надзвичайних ситуацій. Це відкриття дозволить швидко генерувати необхідну кількість енергії в важкодоступних місцях.

Звичайні сонячні батареї роблять із кремнію і цей матеріал дуже крихкий, тому їх упаковують у скло та важкий товстий алюмінієвий каркас. Відповідно це обмежує можливості їх використання.

Щоб спростити завдання, вчені-інженери створили фотоелементи, які можна встановити будь-якій поверхні.

Для створення такої тонкої структури були використані наноматеріали у вигляді електронного чорнила для друку. Вони покривають структуру сонячної батареї за допомогою пристрою покриття щілинної матриці. Це дозволяє наносити електронні матеріали на підготовлену змінну підкладку завтовшки всього 3 мк (0,003 мм).

Скріншот

Для нанесення використовують трафаретний друк - за типом такий, за допомогою якого наносять малюнки на футболки з трафаретним друком. Електрод друкується на структурі та створює фотоелемент.

Після завершення друку готовий фотоелемент товщиною всього 15 мк може бути відокремлений від підкладки. А потім його можна нанести на будь-який матеріал.

Після дослідів із новим матеріалом, вчені повідомили, що готова фотоелектронна тканина може генерувати 730 Вт енергії на кг – коли стоїть окремо. Якщо розгорнути тканину на міцній тканині Dyneema, то близько 370 Вт на кілограм. А це приблизно в 18 разів більше за потужність звичайної сонячної батареї.

Готові плівки можна прикріпити в вітрила човна для мотора до наметів, які розгортають у місцях стихійних лих. Ще можна закріпити на крила дронів, щоб збільшити дальність їх польотів.

До речі, раніше ми розповідали про те, що вчені назвали ковдру, під якою сон буде міцним і здоровим.

А ще писали про те, що медики з'ясували причину, через яку ми хворіємо на застуди в холодну пору року.

Читайте РБК-Україна в Google News
вченіоткрытиеисследование