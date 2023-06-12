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Ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит. Вот как он выглядит

Робот ANDI (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Американская компания Thermetrics создала для исследователей из Университета штата Аризона (ASU) первого в мире робота, который может дышать, потеть и дрожать.

В чем "фишка" работа ANDI и как он выглядит - читайте и смотрите в материале Styler.

Для чего создали работа

Чувствительный к теплу робот ANDI имеет 35 индивидуально управляемых поверхностей с порами, выделяющими пот, как у людей.

Исследователи ASU этим летом планируют протестировать это чудо техники в уязвимых к жаре районах, чтобы понять, насколько высокие температуры влияют организм человека.

Робот ANDI (фото: twitter.com/JorgeTWeather)

Эта новость является потрясающим прорывом, поскольку ANDI является первым тепловым манекеном, который теперь можно использовать на открытом воздухе, позволяющим проводить эксперименты в ранее невозможных условиях экстремальной жары, а также исследовать влияние солнечной радиации.

Робот ANDI - научный прорыв! (фото: asu.edu)

Что известно о роботах ANDI

Сейчас в мире насчитывается 10 манекенов. Многие роботы принадлежат производителям спортивной одежды и используются для ее тестирования.

Робот ANDI (фото: twitter.com/DavidRozul)

Однако ANDI ASU - лишь одна из двух моделей, которые сейчас используются исследовательскими институтами.

Робот ANDI (фото: twitter.com/DavidRozul)

И научный прорыв не останавливается на достигнутом, поскольку этим летом исследователи объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU, по имени MaRTy, чтобы работать вместе и лучше понять механизмы человеческого потоотделения.

"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", - говорит научный сотрудник ASU, ведущий работу по моделированию, и ведущий оператор ANDI Анкит Джоши.

Анкит Джоши (фото: asu.edu)

Также он отметил, что у больного диабетом и здоровым человеком терморегуляция отличается. Поэтому ученые могут учесть все эти изменения с помощью роботов.

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