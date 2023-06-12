Ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит. Вот как он выглядит

Американская компания Thermetrics создала для исследователей из Университета штата Аризона (ASU) первого в мире робота, который может дышать, потеть и дрожать.
В чем "фишка" работа ANDI и как он выглядит - читайте и смотрите в материале Styler.
Чувствительный к теплу робот ANDI имеет 35 индивидуально управляемых поверхностей с порами, выделяющими пот, как у людей.
Исследователи ASU этим летом планируют протестировать это чудо техники в уязвимых к жаре районах, чтобы понять, насколько высокие температуры влияют организм человека.
Робот ANDI (фото: twitter.com/JorgeTWeather)
Эта новость является потрясающим прорывом, поскольку ANDI является первым тепловым манекеном, который теперь можно использовать на открытом воздухе, позволяющим проводить эксперименты в ранее невозможных условиях экстремальной жары, а также исследовать влияние солнечной радиации.
Робот ANDI - научный прорыв! (фото: asu.edu)
Сейчас в мире насчитывается 10 манекенов. Многие роботы принадлежат производителям спортивной одежды и используются для ее тестирования.
Робот ANDI (фото: twitter.com/DavidRozul)
Однако ANDI ASU - лишь одна из двух моделей, которые сейчас используются исследовательскими институтами.
Робот ANDI (фото: twitter.com/DavidRozul)
И научный прорыв не останавливается на достигнутом, поскольку этим летом исследователи объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU, по имени MaRTy, чтобы работать вместе и лучше понять механизмы человеческого потоотделения.
"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", - говорит научный сотрудник ASU, ведущий работу по моделированию, и ведущий оператор ANDI Анкит Джоши.
Анкит Джоши (фото: asu.edu)
Также он отметил, что у больного диабетом и здоровым человеком терморегуляция отличается. Поэтому ученые могут учесть все эти изменения с помощью роботов.
Introducing ANDI:
The world's first outdoor sweating, breathing and walking manikin.
ANDI является текущим методом, используемым в группе ASU исследователей для измерения того, как причины различных клеток типа и внутренних органов.
Learn more: https://t.co/tXQNoXKE8K pic.twitter.com/WAU0hKHt7G — Арисона State University (@ASU) June 5, 2023
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