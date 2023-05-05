Ученые расшифровали клинопинские тексты, написанные на древнейшем языке мира: что известно

Израильские специалисты создали программу для перевода древнего мертвого языка, которую трудно расшифровать. Это позволяет автоматически и точно переводить клинописные символы на английский язык.

Что известно об открытии

Исследователи из Тель-Авивского университета (TAU) и Ариэльского университета разработали модель искусственного интеллекта, которая может автоматически переводить аккадский текст, написанный клинописью, на английский язык.

Специалисты по ассириологии потратили годы на изучение клинописи, одной из самых древних известных систем письма, чтобы понять древние месопотамские тексты.

Ученые подготовили две версии модели искусственного интеллекта: одна переводит аккадский язык на латинский шрифт, другая - в кодировке Юникод.

Первая версия, использующая латинскую транслитерацию, показала лучшие результаты в данном исследовании. Это означает, что эта модель может переводить древний язык так же, как другие программы переводят современные языки.

Вот так выглядит древнее клинописное письмо (скриншот сайта Arkeonews)

Чем уникально это открытие

Аккадский язык был в употреблении более 2000 лет назад. Учитывая это, сейчас очень ценна возможность делать переводы с него. Это поможет при изучении древней истории и сделает ее более доступной и открытой для более широкой аудитории.

Отметим, что аккадский - мертвый язык семитской языковой семьи, на котором говорили в Междуречье. Это самый древний известный семитский язык. Он использовал клинопись, заимствованную у шумеров. Название языка происходит от названия города Аккад.

В 2020 году та же группа исследователей создала модель ИИ под названием "Вавилонский двигатель". Современная модель представляет собой лучшую и переработанную версию.

Историки отмечают, что теперь сотни тысяч глиняных табличек из древней Месопотамии будет проще перевести, поскольку ограниченное количество экспертов не смогли бы их обработать.

Также добавим, что Ассирия находилась на Месопотамской равнине (современный Ирак). Это древнее государственное образование завоевало северную часть современного Израиля в 721 году до нашей эры, захватив десять племен. Эти еврейские изгнанники сосуществовали с ассирийцами и использовали клинопись.

Теперь ученые смогут с легкостью переводить древние клинописные тексты (скриншот сайта Arkeonews)