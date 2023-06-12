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Вчені створили першого у світі робота, який дихає, потіє та тремтить: ось як він виглядає

Робот ANDI (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Американська компанія Thermetrics створила для дослідників з Університету штату Аризона (ASU) першого у світі робота, який може дихати, потіти та тремтіти.

У чому "фішка" робота ANDI і як він виглядає - читайте і дивіться у матеріалі Styler.

Для чого створили робота

Чутливий до тепла робот ANDI має 35 індивідуально керованих поверхонь із порами, які виділяють піт, як у людей.

Дослідники ASU цього літа планують протестувати це диво техніки у вразливих до спеки районах, щоб зрозуміти, як високі температури впливають організм людини.

Робот ANDI (фото: twitter.com/JorgeTWeather)

Ця новина є приголомшливим проривом, оскільки ANDI є першим тепловим манекеном, який тепер можна використовувати на відкритому повітрі, що дозволяє проводити експерименти в раніше неможливих умовах екстремальної спеки, а також досліджувати вплив сонячної радіації.

Робот ANDI - науковий прорив! (фото: asu.edu)

Що наразі відомо про роботів ANDI

Наразі у світі налічується 10 манекенів. Багато роботів належать виробникам спортивного одягу і використовуються для його тестування.

Робот ANDI (фото: twitter.com/DavidRozul)

Проте ANDI ASU - лише одна з двох моделей, які зараз використовуються дослідницькими інститутами.

Робот ANDI (фото: twitter.com/DavidRozul)

І науковий прорив не зупиняється на досягнутому, оскільки цього літа дослідники об'єднають ANDI з біометеорологічним тепловим роботом ASU, на ім'я MaRTy, щоб працювати разом і краще зрозуміти механізми людського потовиділення.

"Ми можемо переносити різні моделі ІМТ, різні вікові характеристики та різні захворювання в ANDI", - говорить науковий співробітник ASU, який веде роботу з моделювання, та провідний оператор ANDI Анкіт Джоші.

Анкіт Джоші (фото: asu.edu)

Також він зазначив, що у хворої на діабет та здорової людини терморегуляція відрізняється. Тому вчені можуть зважити на всі ці зміни за допомогою роботів.

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