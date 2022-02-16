Які зміни відбудуться з організмом, якщо різко кинути палити

Існує думка, що відмовлятися від куріння не потрібно поступово і для кращого ефекту це потрібно зробити різко. Однак фахівці вважають, що такий спосіб походить не всім людям, бо організм може відреагувати різними порушеннями.

Що відбувається з організмом при різкій відмові від куріння, розповів лікар-нарколог Ілля Кіслер.

Куріння безсумнівно дуже шкідливо для організму людини. Лікарі називають цю згубну звичку головним фактором у розвитку багатьох небезпечних захворювань, в тому числі - розвиток проблем з серцево-судинною системою та онкології.

Якщо людина кидає палити, то слизова її дихальних шляхів починає поступово відновлюватися. І її стан багато в чому залежить від віку курця, стажу куріння та інших індивідуальних особливостей.

Як вплине відмова від куріння на організм:

Поступово обсяг легенів повернеться до рівня некурящих людей.

У крові підвищиться рівень кисню, зникне гіпоксія.

Нормалізується кровообіг у великих судинах і капілярах.

Токсини, смоли та продукти горіння, які потрапляли в легені та осідали на стінках бронхів, почнуть поступово виводитися.

Ризик інсультів, інфарктів і уражень бронхолегеневої системи почне знижуватися.

Лікарі стверджують, що немає певного терміну, після якого перестане тягнути покурити. Комусь достатньо 2-3 днів, а когось буде тягнути й через пів року.

А ось психологи впевнені, що потрібно витерпіти 21 день, тому, що саме за три тижні можна сформувати нову звичку.

Що буде, якщо кинути палити різко

У перші дні очікуються найважчі фізичні та психоемоційні прояви. Але вже 20-30 хвилин після останньої сигарети тиск і пульс приходять в норму.

Через 2-3 години може виникнути своєрідна "ломка" - роздратування, млявість, пригніченість або сонливість. У організму виникає дефіцит дофаміну, синтез якого стимулюється дозою нікотину.

Через 10-12 годин - тіло очищається від чадного газу. Насичення крові киснем відбувається активніше і дозволяє наситити організм майже до нормальних значень.

Через 20-24 години - з'являються перші неприємні відчуття: нервове напруження, кашель, пітливість, напад спека або нудоти.

Через 40-48 годин - концентрація нікотину і його продуктів в плазмі та тканинах істотно знижується. Поліпшується нюх і відчуття смаку.

Через 72 години - 90% метаболітів нікотину виводиться, бронхи почнуть розслаблятися і розширюватися, стане легше дихати. Але збільшується тривожність, депресивний стан, може виникнути головний біль і нудота, спазми в шлунку.

4-5 добу - стає легше. Зникають проблеми з апетитом, спазми, пітливість і нудота.