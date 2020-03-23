ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені назвали єдиний ефективний спосіб кинути палити

STYLERЖиття    23.03.2020 - 07:03
Вчені назвали єдиний ефективний спосіб кинути палити
Паління (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені розповіли, як кинути палити раз і назавжди

Вчені назвали єдиний ефективний спосіб кинути палити раз і назавжди. На думку дослідників з Медичного університету Південної Кароліни США, щоб жінки змогли кинути палити, їм необхідно уникати стресу.

Вчені провели експеримент, в ході якого стежили за майже двома сотнями курців. Дослідники прийшли до висновку, що притаманна жінкам нервозність може посилювати їх тягу і звикання до куріння. Враховуючи результати досліджень, жінка, яка перебуває у стресі, не зможе кинути палити. Для цього їй необхідно відновити свій спокій.

Залежність від куріння у жінок визначається не бажанням отримати нову дозу нікотину, а психоемоційним фактором.

"Найпоширенішим пропонованим способом кинути палити сьогодні є никотинозамінююча терапія – пластирі, жувальні гумки, інгалятори. Якщо жінка підсіла саме на нікотин, то це відмінне рішення. Однак для тих, у кого це - спосіб привести себе в почуття, таке лікування буде не дуже ефективним", – відзначили дослідники.

Жінкам, щоб позбутися від звички палити, рекомендують займатися медитацією, спілкуватися з психологом і уникати стресових ситуацій.

Нагадаємо, що раніше був розвінчаний популярний міф про реакцію легень на паління.

Раніше ми писали, що в Україні курцям приготували "сюрприз".

В Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну Британський МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи
Новини України сигаретыкурение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся