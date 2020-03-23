Паління (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені розповіли, як кинути палити раз і назавжди

Вчені назвали єдиний ефективний спосіб кинути палити раз і назавжди. На думку дослідників з Медичного університету Південної Кароліни США, щоб жінки змогли кинути палити, їм необхідно уникати стресу.

Вчені провели експеримент, в ході якого стежили за майже двома сотнями курців. Дослідники прийшли до висновку, що притаманна жінкам нервозність може посилювати їх тягу і звикання до куріння. Враховуючи результати досліджень, жінка, яка перебуває у стресі, не зможе кинути палити. Для цього їй необхідно відновити свій спокій.

Залежність від куріння у жінок визначається не бажанням отримати нову дозу нікотину, а психоемоційним фактором.

"Найпоширенішим пропонованим способом кинути палити сьогодні є никотинозамінююча терапія – пластирі, жувальні гумки, інгалятори. Якщо жінка підсіла саме на нікотин, то це відмінне рішення. Однак для тих, у кого це - спосіб привести себе в почуття, таке лікування буде не дуже ефективним", – відзначили дослідники.

Жінкам, щоб позбутися від звички палити, рекомендують займатися медитацією, спілкуватися з психологом і уникати стресових ситуацій.

Нагадаємо, що раніше був розвінчаний популярний міф про реакцію легень на паління.

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