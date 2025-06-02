Ученые назвали продукты, которые могут заставить вас помолодеть

Что такое эпигенетические часы и почему они важны?

Мы все знаем свой хронологический возраст - сколько лет прошло со дня нашего рождения. Но существует другой, гораздо более важный показатель - биологический, или эпигенетический возраст. Это не просто цифра, а отражение функциональных и структурных изменений в клетках вашего организма.

Эпигенетические часы - это математический алгоритм, анализирующий химические метки на нашей ДНК (метилирование ДНК). Он может точно показать, стареете ли вы быстрее или медленнее, чем ваши сверстники, и даже прогнозировать продолжительность жизни и риск возрастных заболеваний.

Ученые Университета Вашингтона и других университетов США поставили амбициозную цель: выяснить, могут ли продукты питания влиять на эти "часы старения". Для исследования они использовали инструмент под названием "эпигенетические часы Горвата", который анализирует 353 маркера в геноме человека для максимально точного определения биологического возраста.

Секретное оружие против старения

В исследовании приняли участие здоровые мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. В течение восьми недель они придерживались специальной диеты: растительной, богатой питательными веществами. Кроме того, участники получали рекомендации по физическим упражнениям, здоровому сну и управлению стрессом.

И вот что обнаружили исследователи: у тех участников, которые употребляли большое количество так называемых "метил-адаптогенов", наблюдалось значительное уменьшение эпигенетического возраста. Самое удивительное, что эти преимущества оставались существенными даже после учета начального эпигенетического возраста и изменений в весе участников. Это свидетельствует о непосредственном влиянии этих продуктов на маркеры старения.

К продуктам-чемпионам, содержащим "метил-адаптогены", относятся:

Куркума

Розмарин

Чеснок

Ягоды (например, черника, малина, клубника)

(например, черника, малина, клубника) Зеленый чай

Китайский чай улун

Как эти продукты "омолаживают" нас изнутри?

Природные соединения, которые содержатся в "метил-адаптогенах", обладают удивительной способностью влиять на поведение генов, в частности на метилирование ДНК. Это означает, что они могут буквально "переключать" гены, способствуя более здоровому функционированию клеток и замедляя процессы старения на молекулярном уровне.

Предыдущие исследования уже показали, что эти соединения способны поддерживать здоровое старение и помогать снизить риск сердечных заболеваний и ухудшения когнитивных функций (проблем с памятью, вниманием).

Хотя это исследование проводилось на относительно небольшой группе мужчин среднего возраста, оно прекрасно дополняет данные глобальных исследований, которые уже давно указывают на важность растительной диеты. В частности, известно, что диеты, богатые полифенолами (которые содержатся в овощах, фруктах и чаях), такие как средиземноморская и традиционная японская диеты, связаны с замедлением старения и значительными преимуществами для здоровья.