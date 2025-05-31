Врач раскрыла истинные причины отрыжки, о которых вы даже не догадывались

Отрыжка - это рефлекторное высвобождение газов из желудка или пищевода через рот, сопровождающееся характерным звуком и иногда неприятным привкусом.

Почему именно она возникает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Причины срыгивания

Избыток воздуха в желудке (аэрофагия)

Врач Евгения Белинская рассказала, что чаще всего срыгивание возникает из-за чрезмерного заглатывания воздуха - явление, известное как аэрофагия. Это самая распространенная причина, и она не всегда связана с патологиями:

Быстрая еда и разговоры во время еды

Когда вы едите в спешке, торопитесь или разговариваете во время приема пищи, вы заглатываете больше воздуха, чем обычно.

Газированные напитки

Очевидно, что пузырьки в газированных напитках (сладкая вода, пиво, шампанское) - это углекислый газ, который попадает в желудок и выходит с отрыжкой.

Жевательная резинка и леденцы

При жевании резинки или сосании леденцов, особенно на ходу, вы постоянно заглатываете небольшие порции воздуха.

Курение

Курильщики заглатывают воздух вместе с дымом.

Нервозность и стресс

В состоянии стресса или тревоги люди могут непроизвольно делать частые и поверхностные вдохи, заглатывая воздух.

Неправильно подобранные протезы

Плохо прилегающие зубные протезы могут способствовать заглатыванию воздуха во время еды или разговора.

Физические нагрузки

Некоторые упражнения, особенно после еды, могут вызвать срыгивание.

Проблемы с пищеварением

Если отрыжка становится постоянной и сопровождается другими симптомами, это может указывать на определенные заболевания пищеварительной системы:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Это состояние, при котором содержимое желудка (вместе с желудочной кислотой) забрасывается обратно в пищевод. Кроме отрыжки, ГЭРБ проявляется изжогой, ощущением комка в горле, кислым привкусом во рту. Частая отрыжка при ГЭРБ возникает из-за того, что люди непроизвольно заглатывают воздух, чтобы облегчить дискомфорт или нейтрализовать ощущение изжоги.

Дисбактериоз кишечника и повышенное газообразование

Нарушение баланса микрофлоры в кишечнике может приводить к чрезмерному брожению пищи и образованию большого количества газов, которые могут подниматься вверх и вызывать отрыжку.

Гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки

Воспалительные процессы и повреждения слизистой желудка могут привести к нарушению пищеварения, повышенному газообразованию и, как следствие, отрыжке. Отрыжка может иметь кислый или гнилостный запах.

Болезни желчного пузыря и поджелудочной железы

Нарушение выработки или оттока желчи, а также проблемы с ферментами поджелудочной железы могут привести к неполному перевариванию пищи. Это вызывает брожение, газообразование и отрыжку (часто с горьким или гнилостным привкусом).

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

При этом состоянии часть желудка выпячивается через отверстие в диафрагме в грудную полость, что может нарушить функцию нижнего пищеводного сфинктера, способствуя рефлюксу и отрыжке.

Непереносимость определенных продуктов

Некоторые люди имеют индивидуальную непереносимость лактозы (молочного сахара) или глютена (белка злаковых). Употребление этих продуктов может вызвать повышенное газообразование, вздутие и отрыжку.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Это функциональное расстройство кишечника, характеризующееся хроническими болями в животе, изменениями стула, вздутием и, нередко, отрыжкой.

Простые советы как уменьшить отрыжку

Пока вы не узнали точный диагноз, или если ваша отрыжка является исключительно функциональной, попробуйте следующие советы:

Ешьте медленно

Тщательно пережевывайте пищу, не спешите.

Не разговаривайте во время еды

Избегайте разговоров, чтобы не заглатывать лишний воздух.

Избегайте газированных напитков, жевательных резинок и леденцов

Ограничьте продукты, вызывающие газообразование

Бобовые, некоторые виды капусты (брокколи, брюссельская), лук, жирная пища.

Ешьте небольшими порциями

Разделите приемы пищи на 5-6 небольших порций в течение дня.

Избегайте чрезмерного количества жирной и острой пищи.

Откажитесь от курения

Контролируйте стресс

Занимайтесь релаксацией, медитацией, йогой.

Не ложитесь сразу после еды

Делайте перерыв не менее 2-3 часов перед сном.