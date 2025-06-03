Ученые назвали новую пользу от кофе, о которой еще никто не знал

Ученые назвали новую пользу от кофе

Исследования показывают, что ежедневное употребление кофе дает мощный импульс "дружественным" микробам, обитающим в пищеварительной системе. Это положительное влияние на бактерии кишечника ведет к улучшению общего состояния здоровья и, как следствие, может способствовать долголетию.

Напиток содержит полифенолы, которые действуют как пребиотики - вещества, питающие полезные бактерии в кишечнике. Эти соединения способствуют росту таких бактерий, как Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes и Faecalibacterium.

Секрет кроется в нескольких ключевых компонентах кофе:

Пребиотические свойства

Кофе содержит соединения, которые действуют как пребиотики. Это означает, что они питают пробиотические (полезные) бактерии, обеспечивая их необходимыми питательными веществами для роста и нормального функционирования.

Кофеин как стимулятор

Кофеин, известный своими стимулирующими свойствами, не только бодрит вас, но и, как оказалось, увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике.

Полифенолы

Кофе богат растительными соединениями, называемыми полифенолами. Они действуют как противовоспалительные антиоксиданты и помогают снизить риск развития рака, нейтрализуя вредные свободные радикалы - химические вещества, повреждающие клетки. В частности, хлорогеновая кислота, специфический полифенол, содержащийся в кофе, продемонстрировала способность снижать риск диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени, а также способствовать снижению веса.

Сколько кофе можно пить в день

Старайтесь употреблять 2-3 чашки черного кофе в день для поддержания здоровья кишечника. Однако важно помнить, что чрезмерное потребление кофеина может иметь негативные последствия, поэтому стоит соблюдать умеренность.