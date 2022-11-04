Этот напиток ускоряет старение вашей кожи: ученые сделали заявление
Все мы хотим, чтобы наша кожа как можно дольше оставалась здоровой, молодой и красивой. Но некоторые продукты и напитки негативно влияют на внешность. Недавно ученые рассказали об одном типе напитков, который считается врагом кожи №1.
Что нельзя пить, чтобы долго молодо выглядеть – читайте ниже в нашем материале Styler.
Речь идет об алкоголе
Так, в отчете, опубликованном в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, было сделано заключение, что употребление 8 или более напитков в неделю (считающееся чрезмерным потреблением алкоголя) потенциально может повлиять на внешний вид вашей кожи.
Это включает в себя такие вещи, как отечность под глазами, морщины, а также увеличение кровеносных сосудов.
Спиртное обезвоживающее кожу
Эксперт Эми Гудсон, автор The Sports Nutrition Playbook пишет, что алкоголь может негативно повлиять на естественную гидратацию кожи.
"Ваша кожа становится более тонкой и сухой с возрастом (внутреннее старение), и внешние факторы могут это ускорить. Из-за эффекта обезвоживания алкоголя он может способствовать старению кожи, если употреблять его в больших количествах", - говорит Гудсон.
Алкоголь влияет на сон и полноценный отдых
В исследовании Nature было обнаружено, что мужчины, регулярно употребляющие большое количество алкоголя, имеют больше проблем со сном.
А исследование медицинского центра Case пришло к выводу, что проблемы со сном с течением времени могут привести к ускоренному старению.
Спиртное усиливает покраснение кожи
Согласно Medical News Today, покраснение может возникнуть после употребления алкоголя из-за расширения кровеносных сосудов под поверхностью кожи.
Имеющиеся заболевания кожи ухудшаются из-за алкоголя
Обильное потребление алкоголя также связано с обострением симптомов общих заболеваний кожи, в частности экзема, псориаз и розацеа.
Американская академия дерматологической ассоциации убеждает, что регулярное употребление алкоголя может увеличить ваши шансы на развитие розацеа.
Читайте также, какие напитки приводят к образованию тромбов.
Кроме того, мы писали, можно ли согреться алкоголем.