Ученые исследовали микробы на фресках Софии Киевской. Зачем это сделали?

Зачем ученые исследовали микробы на фресках

В НАНУ отмечают, что в последние годы на уникальных древних фресках Софийского собора в Киеве - национального памятника архитектуры XI в. - появились пятнистые поражения.

Ученые исследовали природу микробов, повреждающих фрески тысячелетней святыни. На основе полученных результатов ученые планируют разработать эффективные способы борьбы с микробными повреждениями уникальных древних росписей Софийского собора. А также создать новую методику консервации национальной памятки.

Что обнаружили исследователи

В своих исследованиях ученые использовали современные научные методики, чтобы понять природу разрушений фресок.

"Исследователи обнаружили, что доминантными колонизаторами фресок являются плесневые грибы. Они существуют исключительно по сниженной влажности воздуха. Ученые установили, что, образуя органические кислоты, эти грибы способны разрушать минеральную основу фресок. Они растворяют ее основной минерал - кальцит одновременно переосаживают освобожденные металлы, формируя вторичные биоминаралы грибного происхождения", - объясняют ученые.

Например, в пятнах нашли многочисленные кристаллы вторичного биоминарала - малата кальция. Это довольно редкое явление, которое может служить специфическим минеральным маркером активности плесневых грибов в местах повреждений.

Также ученые отмечают, что исследовательские работы в храме продолжаются. Их проводят научные работники Национальной академии наук Украины совместно с Институтом микробиологии и вирусологии им. Заболотного НАНУ и иностранными партнерами, прежде всего из Лондонского природоведческого музея (Великобритания).